Это интересно: Viettel VIPPHONE — смартфон без камер и GPS, но с премиум отделкой

05.02.2019, MForum.ru

В ассортименте вьетнамской компании Viettel присутствует смартфон под названием VIPPHONE. Новинка получила люксовые материалы отделки корпуса (аллюминий A6061 и натуральную кожу), но лишена фотокамер и поддержки GPS.

На первый взгляд, по меркам середины 2018 года (когда этот аппарат был представлен широкой публике), это выглядит странным. Однако, целевая аудитория устройства — вьетнамские военные и госслужащие с высоким статусом, допущенные до посещения режимных объектов. Что и объясняет странности этого аппарата. Также отметим, что Viettel делает во Вьетнаме полный цикл изготовления устройства, включая собственную кастомизацию программного обеспечения.

В части «железа» все весьма скромно — 5,1-дюймовый дисплей разрешением FullHD, чипсет Snapdragon 430, 2 ГБ ОЗУ, 16 ГБ встроенной памяти и батарея емкостью 2,900 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Chrage 2.0. Что интересно, в комплект поставки входят сразу 4 зарядных устройства, для разных типов электрических розеток. Лотом для SIM-карт фиксируется винтами. Цена устройства от $1000, впрочем для его целевой аудитории она особого значения не имеет.