Анонсы: Jinga Pass 3G – экран 18:9, NFC, сдвоенная камера и Android 8.1 Oreo за 4590 рублей

MForum.ru
15.02.2019,
На российском рынке появился очередной недорогой смартфон. Как видно из названия, Jinga Pass 3G не поддерживает LTE-сети, но с учетом соотношения цены и возможностей, аппарат весьма интересен.
5-дюймовый экран Jinga Pass 3G имеет ставшее стандартом соотношение сторон 18:9, однако его разрешение составляет лишь 960х480 точек. Технология экрана — IPS. Основа аппаратной платформы — чипсет MediaTek MT6580 дополненный 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 2400 мАч. Тыловая камера — сдвоенная, 5+0,3 Мп, разрешение фронтальной камеры составляет 2 Мп. Отдельно отметим поддержку NFC, что позволяет использовать его для безналичной оплаты. ОС — Android™ 8.1 Oreo (Go edition). Приобрести Jinga Pass 3G можно у всех основных операторов и крупных ритейлеров по цене 4590 рублей.
© Антон Печеровый,
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