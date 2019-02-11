Анонсы: Jinga Neon — смартфон с Android 8.1 Oreo за 1990 рублей

MForum.ru
11.02.2019,
В последнее время на российском рынке минимальный уровень цен на смартфоны закрепился на уровне 2000 рублей. Естественно, ждать чуда и отличных характеристик за эти деньги не стоит. Но «смартфон по цене кнопочного телефона» в любом случае заслуживает внимания.
Спецификации Jinga Neon максимально скромны. В активе модели присутствуют 4-дюймовый дисплей разрешением 800х480 точек с TN-матрицей, 4-ядерный процессор (4 ядра Cortex A7, 1,3 Ггц), 512 Гб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 32 Гб), 2 Мп тыловая камера и аккумулятор емкостью 1500 мАч. Фронтальной камеры и поддержки 4G-сетей в активе Jinga Neon нет. Зато есть Android 8.1 Oreo Go edition, что позволит владельцам устройства пользоваться «фишками» сравнительно свежей версии Android.
© Антон Печеровый,
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