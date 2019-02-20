Анонсы: Яндекс.Телефон теперь за 13 990 рублей

MForum.ru
20.02.2019,
Яндекс снизил цену своего смартфона Яндекс.Телефон. Теперь на принадлежащем Яндексу и Сбербанку маркетплейсе Беру аппарат можно приобрести за 13 990 рублей, что на 4000 рублей ниже стартовой цены. В качестве бонуса предлагается подписка Яндекс.Плюс сроком на 6 месяцев.
Набор спецификаций Яндекс.Телефон включает в себя 5,65-дюймовый IPS-дисплей разрешением 2160х1080 точек, чипсет Snapdragon 630, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (до 128 Гб), связку из 16 и 5 Мп камер на задней панели, 5 Мп фронталку, NFC, а также аккумулятор емкостью 3050 мАч с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0 . Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. ОС - Android 8.1 Oreo с предустановленными сервисами Яндекс, включая голосового помощника Алису.
© Антон Печеровый,
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