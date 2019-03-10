Телеком: T-Mobile не боится инвестировать в миллиметровый диапазон ради 5G

MForum.ru
10.03.2019,
Операторы пока что не особенно рвутся с 5G в миллиметровый диапазон, где нужны гигантские инвестиции, чтобы добиться нужной плотности расстановки базовых станций. Похоже, есть те, кто видит плюсы таких внедрений и имеет финансовые возможности для стройки.
T-Mobile, этот infant terrible американского рынка, похоже, готов нанести конкурентам удар ниже пояса.
Хотя до сих пор ожидалось, что этот оператор собирается строить сеть 5G в диапазоне 600 МГц (где так легко обеспечить малыми силами и средствами большое покрытие) с планами запуска в 2H2019, то, как узнали авторы Mobile World Daily у технического директора компании, она уже строит сайты mm5G в ряде городских центров и запустит их в 2q2019, то есть даже раньше, чем сеть 5G 600 МГц.
Есть, правда, "засада", - техдир Нэвилл Рэй отмечет, что софт для решений mm5G пока изрядно сырой и приходится с ним возиться "тестируя и оптимизируя".
На вопрос, а с каким абонентским оборудованием можно будет пользоваться такой сетью, Нэвилл посоветовал обзаводиться Samsung Galaxy S10 5G (модем Qualcomm X50) и LG V50 ThinQ (аналогично). За моделями с поддержкой 5G в диапазоне 600 МГц дело не станет, там все привычнее для вендоров.
И, раз уже зашла речь о T-Mobile, то упомянем о Massive MIMO, оператор будет внедрять эту технологию после слияния со Sprint в диапазоне 1900 МГц на рынках, "где есть потребность в увеличении пропускной способности. Когда? Позднее в 2019 году.
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теги: телеком пятое поколение США T-Mobile
© Алексей Бойко,
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