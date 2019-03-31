Телеком: KT и Samsung провели испытания аппарата Samsung Galaxy S10 5G

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Телеком: KT и Samsung провели испытания аппарата Samsung Galaxy S10 5G

31.03.2019, MForum.ru

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KT и Samsung провели испытания аппарата Samsung Galaxy S10 5G (SM-G977U) на коммерческой сети KT 5G 3.5 ГГц. Виртуализованное ядро сети vCore поддерживает одновременно работу LTE и 5G. Аппарат показал скорости до 1 Гбит/c при скачивании данных.

Теоретически смартфон может поддерживать скорости до 4 Гбит/c благодаря встроенному модему Qualcomm X50 5G. SK Telecom недавно заявлял, что на его сети 5G SGS10 5G может показывать пиковые скорости до 2.7 Гбит/c за счет одновременной работы в сети 4G и 5G. Для получения скоростей до 4 Гбит/c необходимо использовать тройную агрегацию - 5G, LTE и Wi-Fi.

Сеть KT развивается на базе решения SG Samsung. С момента запуска сети в декабре 2018 года, идет ее оптимизация. Благодаря этому была достигнута скорость в 1 Гбит/c.

Сеть 5G KT готовят к коммерческому использованию с начала апреля. Речь идет о настоящем массовом запуске, в зоне покрытия уже на стартовом этапе окажется 85 городов страны, ряд магистралей национального значения и скоростные железные дороги. Также планируется охватить покрытием 464 колледжа и университета, подземку, знаковые здания в стране и гористую местность.

Иcточник: sammobile.com

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теги: телеком Южная Корея KT Samsung Qualcomm пятое поколение

© Алексей Бойко, MForum.ru

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