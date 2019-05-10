Телеком: От 100 Гбит/c и выше по РРЛ - рекордный тест Ericsson и Deutsche Telekom

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Телеком: От 100 Гбит/c и выше по РРЛ - рекордный тест Ericsson и Deutsche Telekom

10.05.2019, MForum.ru

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Ericsson и Deutsche Telekom достигли скорости 100 Гбит/c и выше в передаче данных на расстояние 1.5 км с помощью РРЛ, использованной в опорной сети оператора. Тест был проведен в сервисном центре Deutsche Telekom в Афинах. Это примерно в 10 раз более высокие скорости, чем те, что обеспечивают коммерчески доступные на рынке решения, использующие частотные диапазоны 70/80 ГГц.

От 100 Гбит/c и выше по РРЛ - рекордный тест Ericsson и Deutsche Telekom

Такое решение актуально в сетях 5G, где ожидается резкий рост объемов передачи данных, приходящихся, как на одного пользователя, так и на одну базовую станцию. Кроме того, решение Ericsson демонстрирует возможность использования радиоволн в диапазонах 70/80 ГГц для высокоскоростной передачи данных. По-сути, речь идет о возможности обойтись без оптоволокна в ситуациях, когда его прокладка невозможна или экономически невыгодна. И, наконец, решение иллюстрирует возможности таких технологий повышения эффективности использования частот, как MIMO.

Конечно, было бы интересно узнать, насколько деградирует скорость передачи данных посредством такой РРЛ в зависимости от погодных условий, например, во-время интенсивных осадков, а также насколько на скорость передачи влияет ветровая нагрузка. Впрочем, предполагаю, что здесь нет какой-то кардинальной разницы по-сравнению с традиционными системами, то есть такому влиянию новая РРЛ также подвержена, и скорость будет ощутимо снижаться.

Технологические особенности решения - 8x8 MIMO (для прямой видимости) в режиме кросс-поляризации для подавления помех с использованием коммерчески доступного решения MINI-LINK 6352 радио и полосы 2.5 ГГц в E-band (70/80 ГГц). Передается 8 независимых потоков данных в одном направлении. Обеспечивается эффективность использования спектра в 55,2 бит/Гц в пиках.

Тесты проходили в середине апреля 2019 года, последовательно достигались скорости даже выше 100 Гбит/c, пиковые - до 140 Гбит/c, средние достигали 100 Гбит/c с вероятностью выше 99.995%. Источник: ericsson.com .

Предыдущий рекорд Ericsson и DT был скромнее, в конце 2018 года компании показали превышение скорости 40 Гбит/c с использованием коммерчески доступного решения MINI-LINK 6352, которое рассчитано на передачу 10 Гбит/c с использованием канала 2000 МГц. Для того, чтобы поднять пропускную способность более, чем в 10 раз, в тесте задействовали полосу шириной 2500 МГц, пре-коммерческий процессор диапазона и оборудование MIMO вместе с радио MINI-LINK 6352.

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теги: телеком РРЛ микроволновые линии радиорелейные линии

© Алексей Бойко, MForum.ru

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