Микроэлектроника: MediaTek пообещала 5G SoC в 2020 году

29.05.2019, MForum.ru

MediaTek анонсировала планы создания новой SoC по процессу 7нм с интегрированным модемом 5G. Такая SoC может использоваться флагманскими смартфонами, которые выйдут в 2020 году. В мире такие SoC еще не доступны серийно, в 2020 году их выпустят также Qualcomm и HiSilicon (Huawei).







Сэмплирование чипа MediaTek 5G SoC начнется в 3q2019, что позволит выпустить на них коммерчески доступные устройства 5G, которые поступят в продажу уже в 1q2020. Компания пока что не раскрывает ни официальное название новинки, ни ее детальных технических характеристик.



Тем не менее компания сообщила, что базовые характеристики SoC будут включать возможности модема Helio M70 5G, встроенный AI процессор (APU), а также CPU и GPU, выполненные по новейшим технологиям ARM: Cortex-A77 и Mali-G77. Система 5G SoC изготавливается по процессу 7нм FinFET. Фаблесс разработчик MediaTek не сообщает, какой из фабрик доверит выпуск SoC.



Интегрированный модем Helio M70 (выпускаемый также и в дискретной версии) поддерживает двойную подключенность LTE и 5G (EN-DC) с динамическим распределением потребляемой мощности, а также многорежимную поддержку всех стандартов связи от 2G до 5G. Поддерживается технология динамического переключения, которая выделяет полосу 5G, необходимую для конкретных приложений, что существенно, на 50%, повышает энергоэффективность модема и продляет работу устройства до подзарядки.



Ни модем Helio M70 5G, ни SoC 5G не поддерживают работу в режиме 5G в миллиметровом диапазоне частот, только работы в sub6 диапазонах, которые используются в Азии, Северной Америке и Европе. MediaTek сотрудничает с поставщиками 5G RF-компонентов, разработчиками устройств и операторами с тем, чтобы выпустить на рынок не только SoC, но также комплексное и оптимизированное решение 5G. Источник: digitimes.com



О разработке MediaTek этой SoC 5G было известно, минимум, с марта 2019 года (я об этом писал). Уже известно, что ряд OEM-производителей планируют задействовать эту систему для выпуска своих аппаратов, в частности, Oppo и Vivo.



Активность MeiaTek - еще один сигнал для Qualcomm, что тормозить с выпуском SoC с интегрированным модемом 2G/3G/4G/5G недопустимо, иначе место лидера можно упустить. Впрочем, вряд ли это грозит американской компании, сэмплирование SoC Qualcomm с интегрированным модемом 5G началось еще в 2q2019.



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