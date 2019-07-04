Телеком: Brand Finance представил оценки ценности и силы брендов российских компаний по итогам 2018 года

MForum.ru
04.07.2019,
Оценка ценности бренда МТС - 121,5 млрд руб.
Силу бренда МТС в агентстве оценили в 85,3 млрд руб., что позволило поставить бренд МТС на 4-е место (без изменений за год). По этому показателю МегаФон ушел на 6-е место (-3 позиции); Билайн сохранил 9-е место.
Источник: brandfinance.com
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком МТС бренды сила бренда стоимость бренда
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
21.04. [Новости компаний] Бренды: Информационные технологии / "Ведомости"
09.10. [Новости компаний] Интервью: Кент Макнили: "Революций на сотовом рынке не предвидится" / dkvartal.ru
28.10. [Билайн] PR, маркетинг: Как влияет новая упаковка на восприятие компании. "Билайн" доволен ходом ребрендинга / MForum.ru
19.10. [Бизнес] Маркетинг: «Билайн» возглавил рейтинг самых ценных брендов России / MForum.ru
10.10. [Обзоры] Обзор сотового телефона Samsung Serene: Телефон, встроенный в дизайн / MForum.ru
04.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 представлен официально / MForum.ru
04.07. [Новинки] Обзоры: 5 лучших VPN приложений для OS Android
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9e – недорогой смартфон с отличными камерами / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi CC9 с 32 Мп фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Это интересно: По данным IDC Honor стал самым популярным производителем смартфонов в России / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A80 приходит в Россию / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Ulefone Note 7P – бюджетный смартфон с тройной тыловой камерой / MForum.ru
28.06. [Новинки] Слухи: Lenovo раскрывает подробности о Z6 / MForum.ru
28.06. [ПО] Анонсы: Huawei раскрыла планы обновления до Android Q / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: LG W10, W30, W30 Pro - линейка LG для рынка Индии / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о Samsung Galaxy A90 и Galaxy A90 5G / MForum.ru
26.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo IQOO Neo / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate 30 Lite / MForum.ru
25.06. [Новинки] Слухи: Honor 9X оснастят Kirin 810 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Huawei MediaPad M6 представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi отказалась от Mi Max и Mi Note / MForum.ru
21.06. [Новинки] Это интересно: Xiaomi использует наработки Meitu под суббрендом CC / MForum.ru
21.06. [Новинки] Слухи: Vivo собирается внедрить зарядку 120W / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 5 Pro замен на реальных фото / MForum.ru