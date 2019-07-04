Телеком: Brand Finance представил оценки ценности и силы брендов российских компаний по итогам 2018 года

04.07.2019, MForum.ru

Оценка ценности бренда МТС - 121,5 млрд руб.

Силу бренда МТС в агентстве оценили в 85,3 млрд руб., что позволило поставить бренд МТС на 4-е место (без изменений за год). По этому показателю МегаФон ушел на 6-е место (-3 позиции); Билайн сохранил 9-е место.

Источник: brandfinance.com

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: телеком МТС бренды сила бренда стоимость бренда