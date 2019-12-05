IT: Microsoft и SAP будут совместно продвигать переезд пользователей SAP S/4HANA и SAP Cloud Platform в облако Microsoft Azure

05.12.2019, MForum.ru

SAP и Microsoft договорились о совместных усилиях по продвижению на рынок решений SAP S/4HANA и SAP Cloud Platform в облаке Microsoft Azure - от разработки концепции до организации продаж.

Компании и их системные интеграторы смогут предлагать комплексные решения с эталонными архитектурами, дорожными картами и проверенными рыночными стратегиями перехода в облако. Это упростит для бизнеса переход с локальных серверов в глобальное облако и позволит минимизировать затраты.

Кроме новых развертываний будет осуществляться также перевод в облако Microsoft Azure существующих пользователей SAP HANA Enterprise Cloud. Интересно, коснется ли это также Ростелекома с его Tele2, пользователей SAP HANA Enterprise Cloud?

См.также: Облака, облачные сервисы.

----

SAP и Microsoft объединяют усилия по созданию уникальных предложений для миграции в облако

Новое соглашение позволит компаниям ускорить модернизацию бизнеса и осуществить переход на SAP S/4HANA и SAP Cloud Platform в облаке Microsoft Azure

Москва, 5 декабря 2019 г., через mforum.ru – Компании SAP SE и Microsoft объявили о заключении масштабного партнерского соглашения “Embrace” по совместному продвижению на рынок продуктов SAP S/4HANA и SAP Cloud Platform в облаке Microsoft Azure – от разработки концепции до организации продаж. Его цель – упростить все этапы модернизации и развертывания платформ.

Это стратегическое партнерство позволит SAP и Microsoft вместе с глобальной сетью системных интеграторов предлагать комплексные решения с эталонными архитектурами, дорожными картами и проверенными рыночными стратегиями перехода в облако. В рамках этого подхода Microsoft будет предлагать компоненты SAP Cloud Platform вместе с Azure. Это позволит пользователям SAP ERP и SAP S/4HANA легко перейти с локальных серверов в глобальное облако.

«Новое партнерство приведет к снижению сложности перехода на SAP S/4HANA в облаке и минимизации затрат, — говорит Дженнифер Морган, соруководитель SAP. — Объединяя возможности SAP и Microsoft, мы даем заказчикам поддержку сразу двух лидеров отрасли, позволяя уверенно и эффективно внедрять интеллектуальные технологии на предприятиях».

«Решение SAP отдать предпочтение Microsoft Azure существенно укрепляет отношения между нашими компаниями и свидетельствует о взаимной заинтересованности в развитии облачной экосистемы, — говорит Джадсон Альтхофф, исполнительный вице-президент Microsoft Worldwide Commercial Business. — Эти новости также отражают наше стремление ставить на первое место интересы заказчиков и поддерживать их облачную трансформацию. Именно этим стремлением Microsoft руководствуется во всем — от партнерских соглашений до разработки инновационных продуктов. Это выводит совместные продажи на совершенно новый уровень».

Опираясь на лучший индустриальный опыт и эталонные архитектуры SAP будет способствовать миграции в облако Microsoft Azure заказчиков, использующих локальные решения SAP ERP и SAP S/4HANA. Сюда входят новые развертывания и перевод существующих пользователей SAP HANA Enterprise Cloud на гипермасштабируемую инфраструктуру. При этом SAP по-прежнему будет предлагать потребителям выбрать решение, наиболее соответствующее требованиям их бизнеса.

В частности, проект “Embrace” предлагает заказчикам:

Упрощенный переход с локальных версий SAP ERP на SAP S/4HANA для пользователей интегрированных продуктов и промышленных решений. Предложения для отраслевых рынков будут содержать дорожную карту по переходу в облако, включая единую эталонную архитектуру и стратегию оптимизации внедрения. Модель совместной поддержи для облегчения перехода. Комбинированная модель поддержки Azure и SAP Cloud Platform, созданная в соответствии с запросами потребителей, поможет облегчить переход и улучшить коммуникацию с заказчиком. Совместно разработанные стратегии выхода на рынок, призванные максимально удовлетворить потребности заказчиков. SAP, Microsoft и их партнеры, системные интеграторы, совместно разработали дорожные карты по переходу к цифровому предприятию. Это позволяет упорядочить индустриальный подход к использованию продуктов и сервисов Microsoft, SAP и системных интеграторов.

«SAP стремится предлагать компаниям не только передовые решения для цифровизации, но и сделать переход на них максимально комфортным и удобным для компаний любого размера из любых отраслей. Продолжая глобальное партнерство, клиенты SAP в России могут не только развернуть наши продукты и сервисы в собственной инфраструктуре, локализованном ЦОДe SAP, но и в облаке Azure, в зависимости от потребностей бизнеса. Клиенты Azure теперь также легко смогут воспользоваться сервисами SAP», – прокомментировал Андрей Филатов, глава SAP СНГ.

«Успех нашей компании напрямую зависит от успеха наших заказчиков. Именно поэтому для нас так важно партнерство с SAP: совместно мы сможем обеспечить российские компании широким спектром современных инструментов по управлению бизнесом из облака Microsoft Azure. Это даст им возможность существенно сократить капитальные инвестиции в инфраструктуру, необходимую для поддержания современных ERP-систем, значительно ускорить их развертывание, а также доработку в соответствии с изменяющимися потребностями организации», – подчеркнула Кристина Тихонова, президент Microsoft в России.

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: IT сотрудничество партнерства облака облачные услуги облачные сервисы Microsoft Azure SAP ERP на SAP S/4HANA айти