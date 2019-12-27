Компания ОКТРОН будет поставлять на российский рынок RFID принтеры POSTEK

MForum.ru
27.12.2019,
27 декабря 2019, пресс-релиз Октрон через MForum.ru.
Компания ОКТРОН подписала соглашение о дистрибуции c производителем принтеров Postek Technology
26 декабря 2019 года, Москва – ОКТРОН, российский дистрибутор продуктов автоматической идентификации и сбора данных заключил договор о дистрибуции с производителем принтеров этикеток и бирок с поддержкой штрихкодов и RFID кодирования — компанией Postek Technology.
Postek Technology была основана в 1998 году в городе Шэньчжэнь в Китае и специализируется на создании и производстве штрихкодовых и RFID принтеров. Имеет несколько десятков национальных патентов, собственное R&D подразделение. Став первой китайской компанией-разработчиком принтеров, Postek в настоящий момент является известным и популярным мировым брендом, чья продукция зарекомендовала себя высоким качеством и надежностью.
В области производства RFID принтеров компания Postek занимает лидирующие позиции на мировом рынке, благодаря широкому спектру решений для работы с различными RFID метками, скорости и надежности кодирования, а также продуманной системе управления печатью и инновационным конструктивным особенностям выпускаемых устройств.
Андрей Скворцов, генеральный директор компании ОКТРОН: «Мы рассматриваем RFID продукты Postek, как часть комплексного решения в связке с мобильными компьютерами Chainway, которые сейчас очень востребованы на российском рынке. Оба производителя серьезно относятся к качеству разрабатываемой продукции, гибко реагируют на потребности рынка, постоянно заняты новыми разработками, имеют западную культуру ведения бизнеса».
Ольга Ганская, продакт-менеджер AutoIDC компании ОКТРОН: «Компания Postek не является новичком на Российском рынке и отлично понимает конъюнктуру и потребности рынка. Некоторые устройства успели зарекомендовать себя у потребителей. Но главное, наши совместные маркетинговая и техническая команды уже готовы оказать всестороннюю поддержку по продуктам Postek. И любую интересующую информацию уже можно найти на нашем сайте».
В настоящий момент ОКТРОН готова предложить российскому потребителю полный спектр RFID принтеров Postek от настольных принтеров начального уровня до высокопроизводительных промышленных RFID кодировщиков.
О компании ОКТРОН
Дистрибуторская компания ОКТРОН (www.octron.ru) — это команда профессионалов, обеспечивающая российский рынок качественными продуктами автоматической идентификации и сбора данных. Высокая компетенция и специализированные сервисы обеспечивают системным интеграторам необходимую поддержку в проектах. Тестовое и демонстрационное оборудование, техническая поддержка и помощь разработчикам, финансовые и логистические сервисы.
О компании Postek Technology
Основанная в 1998 году со штаб-квартирой в городе Шэньчжэнь в Китае, Postek Technology (www.postektechnologies.com) специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных принтеров этикеток и RFID кодировщиков. Имеет несколько десятков национальных патентов, собственное R&D подразделение. Продукция Postek Technology зарекомендовала себя во всем мире высоким качеством и надежностью, и инновационным дизайном.
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теги: пресс-релизы RFID принтер Postek Technology ОКТРОН
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