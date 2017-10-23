RFID: Новости и примеры применения RFID-технологии. Выпуск 6.

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RFID: Новости и примеры применения RFID-технологии. Выпуск 6.

23.10.2017, MForum.ru

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Новости RFID. Примеры применения RFID-технологии в практике, новые устройства RFID.

Примеры внедрений за рубежом

В продаже недвижимости 

В Индии застройщик Magicbricks разворачивает информационные киоски в аэропортах и торговых центрах. Это высокотехнологичные установки, призванные помочь интересующимся недвижимостью сэкономить усилия при выборе квартиры для покупки, а заодно произвести на посетителей впечатление. Каждый такой “центр впечатлений” подразумевает выдачу клиентам RFID-карточки, совмещенной с USB для записи результатов поисков. Карта открывает пользователю доступ к зоне виртуальной реальности, зоне голограмм и мультимедийным экранам. В зоне “открытий” можно провести первичный выбор потенциально интересных строящихся домов. В зоне “виртуальной реальности” предлагается совершить “экскурсию” по квартире. А “голографическая зона” позволяет посмотреть на трехмерную вращающуюся модель проекта - квартиры, дома и прилегающих территорий. Источник   

На почте

Почта Польши завершила тестирование RFID в Центре дистрибуции - испытывалось решение UHF RFID ProxiGroup. В ходе пилотных испытаний, которые длились две недели, стало понятно, что можно отслеживать перемещения пакетов в реальном времени, что устраняет необходимость сканирования штрих-кодов. В тесте было задействовано 4 считывателя и 16 антенн. Их установка заняла 4 дня. Использовались считыватели Alien Technology. Антенны были установлены в зонах приема-отгрузки, а также в местах, где проходит маршрутизация пакетов. Использовались метки Comex, которыми снабдили порядка 1000 пакетов различного размера, в некоторых из которых были металлические объекты или упаковки с жидкостью. Применялись принтеры SATO RFID для печати этикеток, которые наносили штрих-код UPC на метку, дублирующий данные метки RFID. Это делалось для контроля, сканирование штрих-кодов в процессе дальнейшей работы не требовалось. Считывание штрих-кодов обычно требует времени, редко у кого получается просканировать более 200 пакетов в час. Считывание всех RFID-меток занимало секунды. Считывание меток с пакетов, содержащих металл, было успешным более, чем в 98% случаев. Система ProxiTrak за две недели записала данные 60 тыс. сканирований, в любой момент были доступны данные о точном местоположении любого пакета. Эта информация была доступна и для пользователей. Отказ от ручного сканирования штрих-кодов позволяет экономить немалые усилия сотрудников почты. На следующем этапе планируется расширить испытания на несколько почтовых отделений. Инсталляция не займет много времени - железо в отделении может развернуть даже его персонал, ПО системы легко сконфигурировать под текущую инсталляцию. Источник 

В одежде

Проникновение RFID-технологии в нашу жизнь уже настолько глубоко, что даже мода откликается. В осенне-зимнюю коллекцию курток Henderson включена линейка с карманами из “технологичного материала RFID-Protection”, - представляет коллекцию верхней одежды “КоммерсантЪ”. Покупатель должен поверить в то, что таким образом персональная информация на банковской карте и в телефоне владельца надежно сохранены от кражи. Защита от несанкционированного считывания карт расположена между утеплителем куртки и внешней тканью. Заодно упоминается о “защите владельца также от вредного излучения мобильного телефона”. Так индустрия моды эксплуатирует современные фобии и городские легенды. Подробнее 

 

Пример внедрений в России

В логистике

В подмосковном Пешковском открыт 6-й распределительный центр X5 Retail Group - Москва-Север. Площадь логистического комплекса - 43 тыс. кв. м. Среди прочих современных технологий, а их на комплексе внедрено немало, есть и отслеживание перемещений коробок благодаря RFID-маркированию. Источник 

В беспроводных платежах 

Пользователи бионического протеза Стардивари, выпускаемого компанией Моторика, получили возможность бесплатно получить в отделении Альфа-банка бесконтактную карту мини-формата - NFC-минитаг с поддержкой технологии PayPass. Карту достаточно вставить в протез, для этого в нем предусмотрена специальное технологическое отверстие. После чего можно будет взаимодействовать со всеми терминалами, которые поддерживают бесконтактную оплату - на кассах в магазинах, с банкоматами, поднося к ним протез. Обслуживание счета, привязанного к минитагу, также бесплатно.

В библиотеках

Библиотечная система Альметьевска получила грант на 1 млн рублей от правительства Татарстана. Эти средства будут направлены на внедрение в работу библиотек города систем учета на базе RFID-технологии. Как правило, в библиотеках используются портативные считыватели для быстрой инвентаризации фондов, антикражные ворота (портальные считыватели) для предотвращения несанкционированного выноса книг из библиотеки, а также читательские билеты, в память меток которых можно вписывать данные о выданных книгах, сроках возврата и так далее с помощью настольных считывателей. В Альметьевске планируют использовать опыт Южной Кореи. Внедрение технологии начнется в начале 2018 года. Это не единственный случай применения RFID-технологии в библиотечном деле в нашей стране. В Москве технологию на основе радиоидентификации внедряют уже около 10 лет в целом ряде библиотек, в том числе в Российской государственной библиотеке. Внедрена RFID в Российской национальной библиотеке, Новосибирской областной универсальной научной библиотеке, Сахалинской областной универсальной научной библиотеке и во многих других. В этом году стало известно, что в 68 центральных библиотеках Московской области намереваются ввести единые электронные читательские билеты с RFID-чипом. Соответствующие решения предлагают несколько российских компаний. Источник 

 

Метки

Компания HID Global объявила о выпуске новой линейки RFID меток на металл для NFC и RAIN UHF применений. Это самоклеющиеся гибкие этикетки толщиной 1.2 мм. Выпускаются в пяти форм-факторах. В метках NFC задействован чип NTAG 213, в метках RAIN UHF - чип NXP UCODE7. Метки поставляются на бобинах по 500 штук для обработки на принтере для этикеток. Источник. Более подробное описание - на сайте производителя.   

Транспортные карты для пользования московским метрополитеном получили новый форм-фактор - браслеты с RFID-чипом начали продавать на станциях “Пушкинская”, “Маяковская” и “Трубная”. Первая партия из 500 штук разлетелась мгновенно, несмотря на то, что они стоят в 9 раз дороже - 450 рублей. Такой браслет - полный аналог карты “Тройка”. Есть и другой вариант, отличный от карты - это брелок. Их с начала 2017 года продано уже 12 тысяч. Пользование этими RFID-метками практически ничем не отличается от пользования картой “Тройка”. Источник 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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