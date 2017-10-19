RFID: Библиотеки Алметьевска оснастят системами учета на базе RFID

19.10.2017, MForum.ru

Библиотечная система Альметьевска получила грант на 1 млн рублей от правительства Татарстана. Эти средства будут направлены на внедрение в работу библиотек города систем учета на базе RFID-технологии. Как правило, в библиотеках используются портативные считыватели для быстрой инвентаризации фондов, антикражные ворота (портальные считыватели) для предотвращения несанкционированного выноса книг из библиотеки, а также читательские билеты, в память меток которых можно вписывать данные о выданных книгах, сроках возврата и так далее с помощью настольных считывателей. Внедрение технологии начнется в начале 2018 года.

В России накоплен немалый опыт внедрений RFID-технологий в библиотечное дело. В Москве технологию на основе радиоидентификации внедряют уже около 10 лет в целом ряде библиотек, в том числе в Российской государственной библиотеке. Внедрена технология RFID, например, в Российской национальной библиотеке, Новосибирской областной универсальной научной библиотеке, Сахалинской областной универсальной научной библиотеке и во многих других. В этом году стало известно, что в 68 центральных библиотеках Московской области намереваются ввести единые электронные читательские билеты с RFID-чипом. Соответствующие решения для библиотек предлагают несколько российских компаний.

Также по теме: RFID технология в библиотеках. Обзор опыта внедрения RFID-технологии в библиотеках России.

+ +

Подписывайтесь на Telegram по теме RFID