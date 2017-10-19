RFID: Библиотеки Алметьевска оснастят системами учета на базе RFID

MForum.ru
19.10.2017,
Библиотечная система Альметьевска получила грант на 1 млн рублей от правительства Татарстана. Эти средства будут направлены на внедрение в работу библиотек города систем учета на базе RFID-технологии. Как правило, в библиотеках используются портативные считыватели для быстрой инвентаризации фондов, антикражные ворота (портальные считыватели) для предотвращения несанкционированного выноса книг из библиотеки, а также читательские билеты, в память меток которых можно вписывать данные о выданных книгах, сроках возврата и так далее с помощью настольных считывателей. Внедрение технологии начнется в начале 2018 года.
В России накоплен немалый опыт внедрений RFID-технологий в библиотечное дело. В Москве технологию на основе радиоидентификации внедряют уже около 10 лет в целом ряде библиотек, в том числе в Российской государственной библиотеке. Внедрена технология RFID, например, в Российской национальной библиотеке, Новосибирской областной универсальной научной библиотеке, Сахалинской областной универсальной научной библиотеке и во многих других. В этом году стало известно, что в 68 центральных библиотеках Московской области намереваются ввести единые электронные читательские билеты с RFID-чипом. Соответствующие решения для библиотек предлагают несколько российских компаний.
Также по теме: RFID технология в библиотеках. Обзор опыта внедрения RFID-технологии в библиотеках России.
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© Алексей Бойко,
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