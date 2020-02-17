SSD-накопители GS Nanotech задействовали в интерактивных панелях компании NexTouch

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SSD-накопители GS Nanotech задействовали в интерактивных панелях компании NexTouch

17.02.2020, MForum.ru

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SSD GS Nanotech задействовали в интерактивных панелях компании NexTouch. GS Nanotech поставила 1 тысячу SSD-накопителей в форм-факторе 2.5" SATA 3.0 6Гбит/с с микросхемами NAND Flash типа MLC. Скорость последовательной записи на это устройство может достигать 520 Мб/с, скорость последовательного чтения — 560 Мб/с. Максимальное количество операций ввода-вывода в секунду при произвольной записи — 70 000 IOPS, при произвольном чтении — 90 000 IOPS.

GS Group с 2016 года реализует первый в России проект по разработке и массовому производству SSD (solid-state drive, твердотельные накопители) – немеханических запоминающих устройств на основе микросхем памяти с управляющим контроллером. В феврале 2018 года холдинг GS Group запустил массовое производства SSD собственной разработки. Сегодня производитель предлагает целую линейку твердотельных накопителей корпоративного класса емкостью до 2 ТБ в нескольких форм-факторах. В основе SSD использованы произведенные GS Nanotech модули памяти, в составе которых – последнее поколение кристаллов NAND памяти от ведущих мировых производителей. Весь производственный цикл – разработка и проектирование SSD, корпусирование модулей NAND-памяти, монтаж компонентов на плате, финальная сборка и упаковка изделий – реализован в инновационном кластере «Технополис GS», мощности которого позволяют выпускать более 1 млн устройств в год.

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теги: GS Nanotech SSD NexTouch Digital Signage

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