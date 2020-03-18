Анонсы: iPad Pro (2020) представлен официально

MForum.ru

Анонсы: iPad Pro (2020) представлен официально

18.03.2020, MForum.ru

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Компания Apple официально представила обновление линейки iPad Pro. Традиционно в нее вошло два устройства: iPad Pro 11 и iPad Pro 12.9. Ключевыми «фишками» станут чипсет А12Z Bionic с обновленным AI-движком, клавиатура Magic Keyboard со встроенным трекпадом (для повышения удобства работы с офисными приложениями) и строенная тыловая камера.

Анонсы: iPad Pro (2020) представлен официально

Конфигурация тыловой камеры состоит из 12 Мп основного сенсора, 10 Мп сенсора с широкоугольным сенсором и LiDAR-сенсора для определения глубины сцены и параметров объектов находящихся на расстоянии до 5 м от камеры. За счет мощного процессора Apple (возможно, в том числе, редактирование 4К-видео и создание 3D-моделей) и новых технологий в приложениях Measure и Ruler View обещает реализацию сценариев съемки, которые ранее были невозможны. Дополнениями стала система из 5 микрофонов студийного качества.

Анонсы: iPad Pro (2020) представлен официально

В части остальных характеристик iPad Pro 11 / iPad Pro 12.9 речь идет о дисплее диагональю 11 / 12,9 дюйма разрешением 2388 x 1688 / 2732 х 2048 точек, 128/256/512 Гб и 1 Тб встроенной памяти, 7 Мп фронтальная камера, Bluetooth 5.0, а также аккумулятор емкостью 28,65/36,71 Вт/ч.

Анонсы: iPad Pro (2020) представлен официально

Базовая цена новинок составит 69 990 / 86 900 рублей за 128 Гб версии iPad Pro 11 / iPad Pro 12.9. Остальные варианты iPad Pro 11 оценены 78 990 / 96990 / 114990 рублей за варианты с 256 / 512 и 1024 Гб встроенной памяти. iPad Pro 12.9 оценен в 95 990 / 113 990 / 131 990 рублей, соответственно. Доплата за поддержку LTE составит 14000 рублей.

Анонсы: iPad Pro (2020) представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Apple

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