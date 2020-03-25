Развитие сетей: МегаФон улучшает качество голосовой связи за счет кодека EVS

25.03.2020, MForum.ru

EVS от англ. Enchanced Voice Service, Enchanced HD Voice - это названия стандарта кодирования, принятого 3GPP. Стандарт разработан при участии Qualcomm и предназначен для улучшения качества голосовой связи на сетях с поддержкой VoLTE. Первое внедрение поддержки EVS МегаФон провел в Москве еще в 2018 году. На этот раз речь о запуске поддержки EVS на смартфонах Apple iPhone (после обновления iOS до версии 13.4).

При использовании кодека EVS для передачи голоса используется обработка аудиосигнала с полосой до 32 кГц, что в разы больше, чем при использовании стандартных голосовых кодеков 2G и 3G.

Если абонент пользуется голосовыми вызовами в режиме VoLTE, то для начала пользования кодеком EVS ничего делать не нужно, он подключится автоматически. Если у вас модель аппарата, начиная с 8/8 Plus или более свежая, то достаточно обновить iOS до версии 13.4.

Какие условия должны быть выполнены, чтобы разговор проходил в режиме EVS. Абонент должен пользоваться устройством, которое поддерживает LTE, VoLTE и, в частности, EVS. Причем разговор будет в режиме EVS, только если "тройное" условие соблюдено в полном объеме для обоих участников разговора, то есть у каждого из абонентов в момент вызова устройство поддерживает LTE/VoLTE/EVS.

«В мире насчитывается 200 операторов, запустивших технологию передачи голоса VoLTE, и только 20 из них поддерживают EVS. МегаФон – единственный оператор в России, предлагающий своим абонентам такую возможность. Устройства Apple составляют около 50% от всех смартфонов с поддержкой VoLTE, и уже сегодня их владельцы смогут почувствовать новый уровень качества речи в сети МегаФон», – отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Список регионов, где работают сети LTE МегаФон можно найти здесь.

Список регионов, где доступен кодек EVS на сегодняшний день выглядит так:

Адыгея республика

Иваново

Иркутск

Краснодарский край

Москва

Мурманск

Новосибирск

Оренбург

Самара и Тольятии

Санкт-Петербург

Саратов

Ульяновск

Другие операторы большой четверки пока что не сообщали о запусках поддержки EVS на своих сетях.

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Пресс-релиз МегаФон через MForum.ru

МегаФон открывает новый уровень качества голосовой связи

25 марта 2020

МегаФон стал первым оператором в России, запустившим поддержку новейшего голосового кодека Enhanced Voice Service (EVS) для смартфонов Apple iPhone. Вместе с обновлением iOS до версии 13.4 абоненты оператора получат еще более качественную передачу речи в сетях 4G.

Новейший кодек EVS превращает телефонный разговор практически в живую речь, обеспечивая кристально чистую передачу голоса и эффект присутствия собеседника за счет обработки аудиопотока в полосе до 32 кГц. Это в несколько раз больше, чем используют обычные голосовые кодеки в сетях 2G и 3G. Кодек EVS подключится автоматически, если абонент уже совершает на своем устройстве звонки по технологии Voice-over-LTE (VoLTE). Семейство кодеков EVS поддерживают смартфоны Apple iPhone начиная с моделей 8/8 Plus, владельцам достаточно обновить iOS до новой версии 13.4.

«В мире насчитывается 200 операторов, запустивших технологию передачи голоса VoLTE, и только 20 из них поддерживают EVS. МегаФон – единственный оператор в России, предлагающий своим абонентам такую возможность. Устройства Apple составляют около 50% от всех смартфонов с поддержкой VoLTE, и уже сегодня их владельцы смогут почувствовать новый уровень качества речи в сети МегаФон», – отметил директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Впервые в России технология передачи речи VoLTE была запущена МегаФоном в 2016 году на территории Москвы, и сегодня возможности высококачественной голосовой связи становятся доступны абонентам в других регионах страны. VoLTE для передачи голоса использует сеть 4G/LTE, что обеспечивает высокое качество связи и моментальное соединение. В декабре 2019 года исследовательское агентство DMTel признало сеть МегаФона лучшей по качеству голосовой связи – 87,7% звонков получили оценку MOS (mean opinion score) на уровне «великолепно», что является лучшим показателем среди всех мобильных операторов. В конце 2018 года поддержка EVS была включена в сети МегаФона для новейших моделей смартфонов Huawei, Samsung и Sony.

Узнать подробнее о технологии VoLTE и списке совместимых смартфонов можно на сайте МегаФона.

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теги: развитие сетей EVS МегаФон