Анонсы: HTC U20 5G – 5G-смартфон на базе Snapdragon 765G

17.06.2020, MForum.ru

Компания HTC официально представила смартфон U20 5G, который базируется на чипсете Snapdragon 765G. По мнению производителя, за счет поддержки скоростного подключения к сети, новинка является отличным вариантом для онлайн-игр.

В активе HTC U20 5G присутствуют 6,8-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек с круглым вырезом под 32 Мп камеру, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 4.0 (18 Вт) и ОС Android 10. Тыловая камера представлена связкой четырех сенсоров: 48 Мп основного, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп для портретной и 2 Мп для макросъемки. Объем ОЗУ HTC U20 5G составляет 8 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. Информации о цене и сроках мирового релиза пока нет.