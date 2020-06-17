MForum.ru
17.06.2020,
Компания HTC официально представила смартфон U20 5G, который базируется на чипсете Snapdragon 765G. По мнению производителя, за счет поддержки скоростного подключения к сети, новинка является отличным вариантом для онлайн-игр.
В активе HTC U20 5G присутствуют 6,8-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек с круглым вырезом под 32 Мп камеру, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Qualcomm Quick Charge 4.0 (18 Вт) и ОС Android 10. Тыловая камера представлена связкой четырех сенсоров: 48 Мп основного, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп для портретной и 2 Мп для макросъемки. Объем ОЗУ HTC U20 5G составляет 8 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. Информации о цене и сроках мирового релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor 30 Lite / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play4 Pro – смартфон с функцией термометра / MForum.ru
18.06. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 690 – первый чипсет 600-й серии с 5G / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: HTC U20 5G – 5G-смартфон на базе Snapdragon 765G / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Середнячок HTC Desire 20 Pro представлен официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Fobase Air Pro – смарт-часы с функцией термометра / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Oppo A91 представлен официально / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 5 представлен официально / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9 оснастили Quad-камерой и NFC / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 появился в России / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Oppo А52 представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z? / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны OPPO Reno 4 и Reno 4 Pro / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Камера Xiaomi Mi CC 10 будет поддерживать 12-кратный оптический зум / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации HTC Desire 20 Pro / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Раскрыта российская цена Sony Xperia 1 II / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds 3i доступны для предзаказа в России / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Y8P доступен России / MForum.ru