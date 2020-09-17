Анонсы: iPad Air нового поколения представлен официально

MForum.ru
17.09.2020,
Apple официально анонсировала планшетный компьютер iPad Air нового поколения. Новинка получила 10,9-дюймовый дисплей разрешением 2360х1640 точек и новейший чипсет А14 Bionic, выпускаемый по нормам 5 нм технологического процесса. Частота обновления дисплея – 60 Гц.
Тыловая камера iPad Air представлена 12 Мп сенсором, разрешение фронтальной камеры составляет 7 Мп. Для подключения зарядного устройства используется разъем USB Type C, быстрая зарядка 20 Вт входит в комплект. Сканер отпечатка пальца Touch ID размещен на торце. ОС из коробки iPad OS 14. Новый iPad Air будет доступен в 5 цветах: серый космос, серебристый, розовое золото, зеленый и голубое небо. По традиции будут версии WiFi+LTE и «только WiFi», объемы памяти – 64 и 256 Гб. Цены iPad Air составят 55 900/69 900 рублей за 64/256 Гб версии «только Wi-Fi» и 67 900/81 900 рублей за аналогичные варианты с поддержкой LTE.
© Антон Печеровый,
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