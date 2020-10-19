Это интересно: Jio Phone с поддержкой 5G будет оценен в $34

MForum.ru

Это интересно: Jio Phone с поддержкой 5G будет оценен в $34

19.10.2020, MForum.ru

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Компания Jio ворвалась на высококонкурентный рынок телекоммуникаций в сентябре 2016 года, объявив об очень доступных устройствах с поддержкой 4G. В сентябре этого года глава Jio Мукеш Амбани (Mukesh Ambani) сообщил, что у компании есть планы в сегменте 5G.

Это интересно: Jio Phone с поддержкой 5G будет оценен в $34

Согласно свежему отчету индийской Economic Times, Jio планирует выпустить в Индии телефон с поддержкой 5G по цене около 2500 рупий (~ 34 доллара США). По словам представителей компании: «Jio хочет принести 5G-устройство менее чем за 5000 рупий. Когда мы увеличим объемы продаж, его можно будет оценить в диапазоне от 2500 рупий ($34) до 3000 рупий ($ 41)». На текущий момент самым доступным 5G-смартфоном в Индии является OnePlus Nord стоящий 24 999 рупий, предложения остальных компаний заметно дороже. Впрочем, в отличие от Китая, степень готовности Индии к 5G заметно ниже.

Правительство Индии еще не выделило спектр поставщикам телекоммуникационных услуг для проведения полевых испытаний сетей 5G. Между тем, Reliance Jio работает над собственным оборудованием 5G и в настоящее время ожидает выделения спектра 5G от Министерства телекоммуникаций. В ходе коммерциализации сетей 5G Reliance Jio стремится превратить существующие от 200 до 300 миллионов пользователей 2G в подписчиков 5G. Что касается стратегии, то в 2016 году Jio бесплатно выдавала телефоны с поддержкой 4G в Индии в рамках предложения, согласно которому требовалось внести возвращаемый депозит в размере 1500 рупий. Вероятно, компания может применить ту же стратегию для своего телефона 5G начального уровня.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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