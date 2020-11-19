Развитие сетей: МегаФон арендует дополнительные спутниковые каналы для проекта Доступный интернет на Чукотке

19.11.2020, MForum.ru

МегаФон получил в пользование дополнительные спутниковые каналы с пропускной способностью до 500 Мбит/c - это необходимо для реализации проекта "Доступный интернет" на территории Чукотского АО.

Проект "Доступный интернет" это часть федерального проекта "Информационная инфраструктура", который реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Соответствующие соглашения заключены операторами связи и правительством Чукотского АО.

«Больше половины наших абонентов на Чукотке активно пользуются мобильным интернетом: трафик за последние два года удвоился. Для нас важно, чтобы жителям региона были доступны все возможности, которые дает интернет, чтобы они не чувствовали себя оторванными от связи. Сегодня более 80% жителей Чукотского автономного округа проживают в зоне покрытия “МегаФона” мобильной связью. При этом около 70% населения имеет доступ к 4G-интернету. Существенно увеличить эту цифру позволил проект, реализованный с помощью высокоскоростных спутниковых каналов связи РТКОММ. Конструктивное партнерское взаимодействие “МегаФона” и РТКОММ позволило обеспечить стабильное качество связи для наших абонентов», — отметила директор Магаданского отделения ПАО «МегаФон» Наталья Стрельникова.

«С помощью спутниковых каналов РТКОММ “МегаФон” реализовал комплексный проект, обеспечивший решение стратегической задачи повышения доступности интернета для граждан на территории Чукотки. Мы с готовностью предоставляем наши спутниковые каналы для проектов, которые предусматривают кросс-структурное взаимодействие операторов связи, решающих задачи государственного масштаба. “Доступный интернет” — один из таких социально-значимых проектов, и мы рады быть полезными нашим партнерам, обеспечивающим информатизацию и связь для населения в труднодоступных и удаленных точках страны», — сказал коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл.

Можно вспомнить, что государство обеспечивает субсидирование аренды спутниковых каналов для операторов, оказывающих услуги связи населению. Вся эта тема будет актуальна до 2022 года, когда, как ожидается, завершится сооружение подводной ВОЛС по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь. Впрочем, эту линию строить еще не начинали, идет работать с проектно-сметной документацией. А пока что в 2020, 2021 и 2022 годах планируется ежегодно выделять бюджетные субсидии по 148,4 млн рублей в год. Получателями субсидий являются 4 компании: Ростелеком, ВымпелКом, МегаФон и САТИС-М. Благодаря этому операторы могут удерживать стоимость 1 ГБ трафика в Чукотском АО на "целевом уровне", установленном для 2020 года.

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теги: Мегафон РТКОММ спутниковые каналы спутниковое подключение развитие сетей