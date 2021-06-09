5G: МТС и Ericsson показали скорость 3.5 Гбит/c на сети 5G в Иннополисе

09.06.2021, MForum.ru

МТС и Ericsson развернули в Иннополисе пилотную сеть 5G. На церемонии запуска были показаны пиковые скорости загрузки данных свыше 3.5 Гбит/c.

фото пресс-службы МТС

Данная сеть 5G интересна тем, что развернута в диапазоне mmWave 28 ГГц на базе решения Ericsson Radio System. Она будет обеспечивать покрытие территории технопарка им. А.С. Попова. Пилотную сеть планируется использовать для решения различных задач, но одной из основных будет тестирование разнообразных решений Smart City, дальнейшее решение которых в Татарстане как ожидается поможет повысить безопасность, оптимизировать транспортную систему региона, улучшить управление городскими службами.

Сеть 5G МТС развернута на решении AIR 1281 из линейки Ericsson Radio System, которая уже неплохо известна в России, так как поставляется к нам с 2016 года. AIR 1281 компактно и легкое решение с небольшим весом, что обещает удобство развертывания в условиях города. Радио поддерживает миллиметровый диапазон частот, может использоваться как внутри, так и вне помещений. Особенность решения - возможность агрегировать до 800 МГц.

«Запуск пилотной сети 5G в Татарстане — важный шаг навстречу технологическому прорыву в республике. Наличие постоянно действующей сети пятого поколения позволит проводить всевозможные сценарии применения 5G в различных сферах промышленности и бизнеса — от здравоохранения до организации дорожного движения, — отметил директор МТС в Республике Татарстан Марат Шакиров. — Например, сегодня мы представили умное решение для образовательных учреждений и кампусов, с помощью которого ведется учет доступа людей и транспорта на территорию, что позволяет организовать максимально безопасную среду».

«5G – это новый виток развития глобальной мобильности и скорости передачи данных. Выбор Татарстана в качестве одной из первых площадок для запуска 5G совсем не случаен. В республике сконцентрировано большое число потенциальных пользователей 5G – это промышленные предприятия, автомобильные гиганты, вузы и технологические компании, для которых жизненно важно для повышения своей конкурентоспособности внедрять новые технологии и развивать свои бизнес-процессы. Кроме того, жители нашей республики – активные пользователи цифровых сервисов, в том числе государственных, социальных сетей и для них всегда важно находится «онлайн», — отметил министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин.

«На базе особой экономической зоны можно предоставлять сервисы на сетях 5G в области пилотирования беспилотных транспортных средств, дронов, подключать компоненты энергетической инфраструктуры и другие активы для сети IOT (интернет вещей), проводить городские AR-экскурсии», -- говорит генеральный директор особой экономической зоны «Иннополис» Ренат Халимов. -- И главное, это возможность действительно широкополосного доступа в интернет для автономных устройств и быстрого развития сквозных цифровых технологий.

«Татарстан — кластер инноваций, активно развивающий новейшие технологии, необходимые людям, обществу и бизнесу. Мы рады возможности в сотрудничестве с МТС ускорить запуск технологий нового поколения и внести вклад в формирование экосистемы 5G, которая станет платформой для умных городов и трансформации промышленности, а также откроет новые возможности в сфере образования в России», — комментирует вице-президент Ericsson по работе с ГК МТС Илья Курбатов.

Выбор МТС компании Ericsson в качестве партнера мне симпатичен. Во-первых, это европейская, а не азиатская компания. Во-вторых, решения Ericsson давно прошли проверку качества. Не удивительно, что на базе 5G решений Ericsson в мире развернуто 86 сетей 5G в 43 странах мира, а компания располагает коммерческими соглашениями в области 5G со 139 операторами.

Использование миллиметрового диапазона (mmWave) для 5G - перспективное направление. Об экономических перспективах использования 5G говорят, например, аналитики Analysys Mason. Только с использованием данного диапазона с его широкими, в сотни мегагерц доступными полосами частот, можно раскрыть потенциал технологии 5G, высокую пропускную способность а при переходе к 5G SA и низкие задержки.

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