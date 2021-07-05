Кадры: Продуктовым маркетингом Вымпелкома займется выходец из МегаФон

MForum.ru
05.07.2021,
Александр Фетисов с 1 июля 2021 года назначен на должность вице-президента по продуктовому маркетингу ОАО "Вымпелком".
Александр будет отвечать за продвижение продуктов B2C, разрабатывать и реализовывать маркетинговую стратегию ключевых клиентских продуктов Билайн.
Александр Фетисов - это человек с длительным стажем и серьезным опытом в телекоме, причем именно в операторских компаниях. С 2004 года он работал в МегаФоне, прошел путь от контактного центра кавказского филиала компании до руководителя по маркетингу корпоративного бизнеса. С 2016 года он возглавлял маркетинг на массовом рынке в качестве директора функции, а в начале 2020 года в рамках эксперимента МегаФон организовал и возглавил "трайб-фронтраннер" "Развитие B2C", который стал основной для масштабной трансформации "МегаФон".
В Билайн Александр Фетисов будет рапортовать исполнительному вице-президенту по розничному бизнесу Светлане Кирсановой.
Светлана Кирсанова, исполнительный вице-президент по розничному бизнесу:
«Мы рады приветствовать в нашей команде Александра Фетисова. Безусловно, он является одним из ведущих специалистов в маркетинге российского телеком-рынка. На своем прошлом месте работы Александр сумел добиться впечатляющих результатов, которые положительно сказались на динамике абонентской базы. Доверие пользователей — это ключевой показатель новой клиентоцентричной стратегии Билайн, и опыт и идеи Александра будут как-никогда кстати. Уверена, что в нашей компании ему удастся добиться еще больших успехов».
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теги: телеком Билайн Вымпелком кадры назначения
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