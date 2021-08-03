Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии

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Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии

03.08.2021, MForum.ru

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Принадлежащий Realme суббренд DIZO имеет в своем арсенале всего несколько продуктов, включая два фичефона DIZO Star 300 и Star 500, а также недавно выпущенные гарнитуры DIZO Wireless и DIZO GoPods D. Очередным пополнением портфолио стали умные часы DIZO Watch.

Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии

Характеристики часов DIZO Watch аналогичны характеристикам Realme Watch 2. Новинка оснащена квадратным 1,4-дюймовым дисплеем разрешением 320 x 320 пикселей (323ppi) с максимальной яркостью 600 нит. В часах используются каучуковые ремешки, которые совпадают по цвету с корпусом. Набор функций типичен для устройств этого класса, включая датчик частоты сердечных сокращений, контроль SpO2, отслеживание активности, напоминания о сидячем положении и мониторинг сна.

Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии

DIZO Watch поддерживает 90 спортивных режимов, включая ходьбу на открытом воздухе, ходьбу в помещении, бег на улице, бег в помещении, динамический велоспорт, пешие прогулки, крикет, йогу, греблю, силовые тренировки, баскетбол, эллиптический тренажер. Корпус защищен от влаги в соответствии со стандартом IP68. Аккумулятора емкостью 315 мАч достаточно для 12 дней автономной работы. Новинка поддерживает Bluetooth 5.0 и могут подключаться к устройствам под управлением Android 5.0 и более поздних версий через приложение realme Link. В паре со смартфоном часы можно использовать для управления музыкой и камерой, также для уведомлений о звонках, напоминаниях о сообщениях и будильнике.

Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии

DIZO Watch будут доступны в цвете Carbon Grey по цене рупий 3499 (~ 47 долларов). Акционная цена на Flipkart составит 2999 рупий (~ 40 долларов). Начало онлайн-продаж намечено на 6 августа, немного позже новинка будет доступна и в некоторых розничных магазинах.

Анонсы: DIZO Watch с 1,4-дюймовым дисплеем и 12 днями автономной работы появились в Индии

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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