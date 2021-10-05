Слухи: Moto G31 получит 50 Мп камеру и АКБ 5000 мАч

05.10.2021, MForum.ru

Компания Lenovo готовится анонсировать смартфона Moto G31. Согласно фотографий, сделанных для прохождения сертификации в NCC, новинка получит строенную тыловую камеру. Разрешение основного сенсора составит 50 Мп.

Из того же источника получена информация о емкости аккумулятора, которая составит 5000 мАч. Однако комплектное зарядное устройство будет обеспечивать максимальную мощность зарядки лишь 10 Вт. В части поддержки мобильных сетей речь идет только о 4G, также есть поддержка Wi-Fi 5 (ac).

). По данным искателей утечек, цена Moto G31 составит порядка $210, что значительно ниже ожидаемой цены Moto G Pure ($300…350, 6,5 дюйма, 720p+ OLED-дисплей, 48-мегапиксельная основная камера, батарея на 4000 мАч с зарядкой 10 Вт) и примерно соответствует цене Moto E40 (6,5 дюйма, 90 Гц IPS LCD, 48-мегапиксельная камера, аккумулятор на 4000 мАч с зарядкой 10 Вт). На прилавках Moto G31 появится в черном и серебристом цветах. Дата анонса пока не называется.