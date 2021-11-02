Слухи: Складной смартфон Royole F3 замечен на пресс-фото

02.11.2021, MForum.ru

Известный искатель утечек Эван Бласс (@evleaks) поделился фотографией смартфона Royole F3. Напомню, именно компания Royole стала первым в мире производителем складного смартфона, причем ее смартфон складывается дисплеем наружу.

Судя по фото, Royole F3 получит выдвижную фронтальную камеру и сдвоенную камеру на задней панели. Причем, из-за того, что блок тыловых камер выступает над корпусом устройства, на второй половине задней панели сделана соответствующая выемка. В части «железа» речь идет о 7,2-дюймовом дисплее, поддержке сетей 5G и АКБ емкостью 3600 мАч. Размеры Royole F3 составят 147,1х138,8х7 мм. Информации о дате анонса пока нет.