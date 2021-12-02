Облачные сервисы: ВымпелКом и DataFort запускают на базе ЦОД в Новосибирске отказоустойчивую облачную платформу

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Облачные сервисы: ВымпелКом и DataFort запускают на базе ЦОД в Новосибирске отказоустойчивую облачную платформу

02.12.2021, MForum.ru

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ВымпелКом (билайн-бизнес) и DataFort запускают на базе ЦОД в Новосибирске отказоустойчивую облачную платформу. Клиентам представлен широкий спектр решений на основе VMware, по данным компании отказоустойчивость достигает 99,95%. Запуск платформы, аналогичной BeeCLOUD в Новосибирске продиктован стремлением сократить задержки распространения сигнала для клиентов компании, находящихся в Сибири и на Дальнем Востоке.

 

 

Облако использует серверы на базе процессоров последнего поколения Intel Gold и СХД от SAS до SSD. Специально для компаний, которые работают в 1С, были развернуты серверы с высокой частотой процессора — 3,5 ГГц. ЦОД соответствует требованиям Tier III.

ЦОД предлагает также услуги колокейшн, то есть размещения собственных серверов на площадке ЦОД. Благодаря этому можно реализовывать гибридные решения, когда часть систем размещается в облаке, а часть остается на собственном оборудовании в этом же ЦОД в выделенных стойках или в выделенных юнитах стоек.

Вычислительные ресурсы предоставляются на базе серверов Cisco и НРЕ. В составе платформы также развернут сегмент для предоставления виртуальных рабочих мест на базе решения VMware DaaS.

Евгении Коробов, директор по развитию нового бизнеса ПАО ВымпелКом: «Как федеральный ИКТ-провайдер, мы видим большой спрос среди В2В клиентов на облачные сервисы для масштабирования, высоких нагрузок, работы с большими объемами вычислений, ускорения запуска продуктов, защиты данных, обеспечения удаленной работы персонала. Учитывая большой потенциал Сибири и Дальнего Востока, мы совместно с DataFort размещаем самую современную облачную платформу в Новосибирске, ближе к нашим клиентам. Это даёт новые возможности для цифровизации и роста регионального бизнеса и мы активно помогаем этому своей инфраструктурой и экспертизой».

Дмитрий Бородачев, технический директор Datafort: «Развернутая нами облачная платформа в Сибири является, пожалуй, самой современной и технологичной. Используя передовые архитектурные решения, разработанные ведущими мировыми вендорами оборудования и системы виртуализации VMware, наши заказчики могут воспользоваться не только облачным сервисом, но и реализовать гибридные решения – часть систем разместить в облаке, а часть на собственном оборудовании, размещенном в этом же ЦОД в выделенных стойках или в выделенных юнитах стоек. Вычислительные ресурсы предоставляются на базе серверов Cisco и НРЕ с использование процессоров последних поколений Intel Gold. В составе платформы также развернут сегмент для предоставления виртуальных рабочих мест на базе решения VMware DaaS».

Подробнее - в пресс-релизе Вымпелком

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теги: айти Вымпелком билайн-бизнес DataFort Новосибирск Новосибирская область облачные услуги облачные сервисы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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