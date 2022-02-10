Кадры: МТС попробует новый формат найма

MForum.ru
10.02.2022,
МТС совместно с сервисом выбора работы "БУДУ" запустили новый формат взаимодействия с потенциальными кандидатами. One day offer - возможность получить позицию в компании всего за день, после одного собеседования.
Новый формат пока что будет экспериментом, вакансии открыты в таких направлениях, как аналитика, маркетинг, развитие продуктов. Чтобы принять в нем участие, достаточно выбрать интересующую вакансию на сайте проекта и откликнуться на нее.
Заявки принимаются до 18:00 16 февраля.
МТС обещает обеспечить каждому обратившемуся обратную связь. Все, чьи резюме заинтересуют команду, получат приглашения на личную встречу. В период с 14 по 18-е февраля будут проходить собеседования. Если кандидат и команда подойдут друг другу, МТС сделает "пре-офер" на позицию, не позднее, чем через 24 после собеседования.
«One Day Offer позволит всего за один день познакомиться с МТС и стать частью нашей команды. Мы любим эксперименты и ищем лучших специалистов, которые близки и по духу, и по своим стремлениям к нашей активной и профессиональной атмосфере. Будет здорово, если формат speed dating покажет классные результаты в HR-сфере и в эту “неделю свиданий” мы найдем своих кандидатов», — отметила директор центра по привлечению и подбора персонала МТС Кристина Сергиенко.
«Формат One Day Offer – очень крутая возможность для компаний быстро привлечь в команду таланты. Несмотря на то, что это достаточно молодая практика в России, она весьма успешно применяется в крупных компаниях, которые стремительно двигаются вперед – таких как МТС. И мы подумали, что День всех влюбленных — прекрасный шанс для многих получить свой карьерный мэтч», — комментирует директор по маркетингу БУДУ Фёдор Тормосов.
Очень любопытная инициатива, причем уже не первая - МТС пробовала one day offer в ноябре 2021 года. Последние годы мне постоянно кажется, что HR-отделы ряда компаний сбились с пути. Кандидатам предлагают проходить тесты, выполнять какие-то контрольные работы, число встреч для собеседований иногда превышает 3. Причем далеко не всегда это встречи с будущим руководителем - с кандидатами встречаются сотрудники агентств (зачастую плохо представляющие себе, что на самом деле предстоит делать кандидату и какие навыки от него требуются), сотрудники отдела кадров, иногда даже психолог. В итоге, некоторые действительно талантливые, потенциально весьма эффективные люди, отказываются от идеи работы в компании. А проходят "решето" кандидаты, которые возможно и соответствуют всем требованиям современных методик отбора, но мало что смыслят в работе, которой им предстоит заниматься. Поскольку отбирали их люди, далекие от производственного процесса.
То, что называют "молодой практикой" в России весьма напоминает мне норму. С человеком должны общаться не кадровые роботы, а его будущий непосредственный руководитель и, возможно, руководитель руководителя. Решение о приеме на работу следует принимать быстро, 24 часа с момента встречи для этого более, чем достаточно, чтобы принять предварительное решение. Возможно, после этого свою работу нужно будет выполнить также службе безопасности компании. Но это не должно мешать предварительному решению. Так что эксперимент МТС мне кажется весьма актуальным. Надеюсь, что результаты окажутся позитивными и эксперимент превратится в основную практику.
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теги: телеком кадры МТС наём персонала
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