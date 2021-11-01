Кадры: МТС отберет кандидатов в команду МТС - One day offer

01.11.2021, MForum.ru

17 ноября компания МТС в онлайн-формате проведет блиц-отбор кандидатов в команду Мой-МТС.

Одно собеседование, и предложение о работе лучшие получат в тот же день.

Хороший ход МТС, его оценят многие из тех, кому приходилось бывать на 2-3 собеседованиях в одной и той же компании.

Подробности.

Мероприятие пройдет 17 ноября 2021 года с 10:00 до 20:00 в формате онлайн. МТС приглашает к участию специалистов в различных областях: разработчиков под iOS, Android, Angular, QA - инженеров, product owners, системных аналитиков, дизайнеров, UX-редакторов.

Для участия следует зарегаться по ссылке и отправить свое резюме. Всем, кто получат предварительное одобрение, направят приглашение на One day offer.

--

теги: телеком итоги квартала Huawei санкции

--