Микроэлектроника: Пластины - еще один дефицит

MForum.ru
11.02.2022,
Японская Sumco - один из немногочисленных в мире производителей кремниевых пластин 300 мм для производства микросхем. Эти пластины востребованы всеми современными фабриками, производящими микросхемы. Компания заявляет, что приняла заказы на весь выпускаемый ею объем пластин вплоть 2026 года, сообщает Bloomberg.
Photo by Laura Ockel on Unsplash Полупроводниковая пластина со сформированными на ней микросхемами
Подложки, или пластины, на английском - wafer. Изготовленные из кремния или другого материала пластины, надлежащим образом отполированные. Изготавливается из искусственно выращенного кристалла большого диаметра путем его нарезки на пластины, шлифовки и ряда других операций. Иногда у предприятия приобретают непосредственно эти кристаллы, нарезая их на пластины и проводя все остальные необходимые подготовительные операции уже собственными силами.
На рынке представлены в основном пластины из кремния, но все больший спрос намечается на пластины из перспективных материалов, например, GaN.
Интересно, что Sumco не фиксирует столь долгосрочные заказы на пластины 150мм и 200мм, но и в этих категориях компания ожидает, что спрос будет превышать предложение. Цена на пластины выросла на 10% в 2021 году (год к году) и в Sumco ожидают, что рост цен продолжится и далее, как минимум, до 2024 года.
Казалось бы, хороший момент для расширения производства, но нет - Sumco заявляет, что во-первых, уже предприняла все возможные меры по оптимизации существующих линий, а во-вторых, не сможет расширить свое производство в этом году.
Можно ли сделать вывод на основе данных одного предприятия, что дефицит подложек может иметь глобальных характер? Уверен, что такой вывод вполне допустим. Это, в свою очередь, сигнал о том, что могут возрастать цены на пластины и сроки их поставки, что опять же будет транслироваться в рост цен на чипы и на изделия, использующие микросхемы, то есть на множество самых разных товаров. Турбулентность не уйдет с рынка, несмотря на появление ряда оптимистичных прогнозов о приближении завершения кризиса нехватки микросхем.
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теги: микроэлектроника тренды полупроводниковые пластины
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