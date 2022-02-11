Микроэлектроника: Пластины - еще один дефицит

MForum.ru

Микроэлектроника: Пластины - еще один дефицит

11.02.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Японская Sumco - один из немногочисленных в мире производителей кремниевых пластин 300 мм для производства микросхем. Эти пластины востребованы всеми современными фабриками, производящими микросхемы. Компания заявляет, что приняла заказы на весь выпускаемый ею объем пластин вплоть 2026 года, сообщает Bloomberg.

 

Photo by Laura Ockel on Unsplash Полупроводниковая пластина со сформированными на ней микросхемами

 

Подложки, или пластины, на английском - wafer. Изготовленные из кремния или другого материала пластины, надлежащим образом отполированные. Изготавливается из искусственно выращенного кристалла большого диаметра путем его нарезки на пластины, шлифовки и ряда других операций. Иногда у предприятия приобретают непосредственно эти кристаллы, нарезая их на пластины и проводя все остальные необходимые подготовительные операции уже собственными силами. 

На рынке представлены в основном пластины из кремния, но все больший спрос намечается на пластины из перспективных материалов, например, GaN.  

Интересно, что Sumco не фиксирует столь долгосрочные заказы на пластины 150мм и 200мм, но и в этих категориях компания ожидает, что спрос будет превышать предложение. Цена на пластины выросла на 10% в 2021 году (год к году) и в Sumco ожидают, что рост цен продолжится и далее, как минимум, до 2024 года.

Казалось бы, хороший момент для расширения производства, но нет - Sumco заявляет, что во-первых, уже предприняла все возможные меры по оптимизации существующих линий, а во-вторых, не сможет расширить свое производство в этом году.

Можно ли сделать вывод на основе данных одного предприятия, что дефицит подложек может иметь глобальных характер? Уверен, что такой вывод вполне допустим. Это, в свою очередь, сигнал о том, что могут возрастать цены на пластины и сроки их поставки, что опять же будет транслироваться в рост цен на чипы и на изделия, использующие микросхемы, то есть на множество самых разных товаров. Турбулентность не уйдет с рынка, несмотря на появление ряда оптимистичных прогнозов о приближении завершения кризиса нехватки микросхем.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime ,  также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко - Телеком новости.

теги: микроэлектроника тренды полупроводниковые пластины

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

27.07. [Новости компаний] Дайджест микроэлектроники: Миру нужно больше микросхем; Рынок пластин будет расти; Hynex рвется в топ-3; Китайцы наводнят рынок памятью / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 22:05 ABloud Тема: IoT / IoE (12.02.2015)
[IoT. B2G-решения. Библиотеки. Нижегородская область] Технологии МТС позволят сохранять библиотечные фонды 10 февраля 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз, через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: mbt, ...
Вчера 14:37 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2)
[HR. Наём персонала. МТС] МТС назначила свидание своим будущим сотрудникам 10 февраля 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз через MForum.ru – ПАО «МТС» (nyse: mbt, moex: mtss), ведущая российская ...
Вчера 10:15 ABloud Тема: VoLTE (03.09.2012) (Страницы: 1 2)
[VoLTE. Международный роуминг. МегаФон] МегаФон первым среди российских операторов запустил VoLTE в международном роуминге 10 февраля 2022, пресс-релиз, через MForum.ru. Абоненты МегаФона первыми ...
Вчера 09:32 ABloud Тема: Кто где в 5G. Обновляемая публикация (31.12.2020) (Страницы: 1 2)
[5G. Прогнозная аналитика] Atos и Verizon Business разработают периферийное решение для прогнозной аналитики 5G Нью-Йорк, Париж, Франция, 9 февраля 2022 года, пресс-релиз, через MForum.ru – Atos и ...
09.02.2022 17:37 ABloud Тема: Siemens (11.04.2013)
[Цифровизация. AR/VR. Siemens] В Москве открылся Центр цифровых компетенций «Сименс» Компания «Сименс» открыла в Москве Центр цифровых компетенций – благодаря технологиями дополненной реальности он ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

11.02. [Новинки] Анонсы: Realme C35 на UniSoC T616 представлен официально / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S8, S8+ и S8 Utlra представлены официально / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 Ultra – топовый смартфон с S Pen / MForum.ru

10.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S22 и S22+ представлены официально / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G представлен официально / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: Huawei P50 Pro, фотофлагман на Harmony OS, появился в России / MForum.ru

09.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Huawei P50 Pocket Premium Edition / MForum.ru

08.02. [Новинки] Слухи: Появились новые подробности о планшете Vivo / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Honor 60 SE со знакомым дизайном камеры представлен официально / MForum.ru

08.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop 5S представлен официально / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: BLU G51 представлен официально / MForum.ru

07.02. [Новинки] Анонсы: Moto G Stylus (2022) представлен официально / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Рендеры Nokia G21 появились в сети / MForum.ru

04.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Vivo T1 5G / MForum.ru

04.02. [Новинки] Анонсы: Начались продажи смартфона BQ 6061L SLIM / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A53 5G получит в комплекте зарядное устройство 25 Вт / MForum.ru

03.02. [Новинки] Слухи: Nokia G21 замечен в Geekbench / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над Nord CE 2 Lite 5G / MForum.ru

01.02. [Новинки] Анонсы: Представлен TCL 305 с Helio A22 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

01.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 8C представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: