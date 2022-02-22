5G: Ericsson показал возможность работы смартфона в режиме сегментирования сети

22.02.2022, MForum.ru

Сегментирование ресурсов сети, это одна из функций, которые появились с появлением технологий 5G. Вендоры возлагают на нее немалые ожидания, а операторы пока что внимательно присматриваются.

Ericsson представляет решение DNSS (Dynamic Network Slice Selection), позволяющее выделять устройствам 5G различный набор сетевых ресурсов в различные моменты времени. Как ожидается, это позволит операторам гибко управлять услугами в сетях 5G, улучшит управление трафиком и качество клиентского опыта.

Возможность управления ресурсами, выделяемыми отдельным устройствам - привлекательная фича. Благодаря этому можно обеспечить, например, геймеру - гарантированные его тарифным планом низкие задержки, а бизнес-клиенту - гарантированную полосу пропускания.

Как ожидается, на первых порах появится возможность поддержки нескольких ресурсных сегментов сети в корпоративных смартфонах, чтобы обеспечить их пользователям возможности высококачественного подключения. За этим последует поддержка функциональности в смартфонах 5G, предназначенных для потребительского рынка.

Для того, чтобы работать в режиме DNSS, терминал должен обеспечивать поддержку функциональности URSP (UE Route Selection Policy - поддержку политик выбора маршрута пользовательского оборудования. И такая функциональность в смартфонах 5G безусловно будет появляться.

В общем, 5G не стоит на месте, технология развивается. Трудно сказать, получит ли сегментация ресурсов большое распространение, и, тем более, когда это может произойти. Тем более - в России, тем более, на фоне происходящих событий.

Пресс-релиз Ericsson

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теги: телеком Ericsson пятое поколение DNSS Dynamic Network Slice Selection