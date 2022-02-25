Анонсы: Смартфоны OPPO семейства Find X5 представлены официально

MForum.ru
25.02.2022,
Компания Oppo официально анонсировала смартфоны флагманской линейки: Find X5 Pro, Find X5 и Find X5 Lite.
Что интересно, Find X5 Pro вышел сразу в двух версиях, отличающихся аппаратной платформой Snapdragon 8 Gen 1 vs Dimensity 9000. Отметим, что версия на чипсете Qualсomm получила выделенный NPU-чип MariSilicon X для обработки фото, хотя оба варианта смартфона Find X5 Pro отмечены логотипом Hasselblad.
Еще одной особенностью Find X5 Pro стала система гибридной стабилизации, включающая как OIS, так матричный сдвиг. Технически камера представлена основным сенсором разрешением 50 Мп Sony IMX766, широкоугольным 50 Мп Sony IMX766 и 13 Мп сенсором с телефото- объективом. Фронтальная камера – 32 Мп, Sony IMX709.
Аппаратная часть Find X5 Pro включает в себя 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO 2.0 разрешением 3216x1440 точек (частота обновления до 120 Гц) с защитным стеклом Gorilla Glass Victus, 8/12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт по проводу и 50 Вт беспроводной AirVOOC. Также поддерживается реверсивная зарядка мощностью 15 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен в экране, а сам аппарат соответствует стандарту IP68 в части защиты от пыли и влаги. Цена Find X5 Pro, продажи которого начнутся 3 марта, составит 5999/6299/6799 юаней за версии с чипом Snapdragon 8 Gen 1 с 8+256/12+256/12+512 Гб. Find X5 Pro с чипом Dimensity 9000 можно будет купить с 18 марта за 5799 юаней за вариант 12+256 Гб.
Базовая модель, Find X5, основана на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 и оснащена 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 2400х1080 точек. Объемы оперативной памяти аналогичный Pro-версии – 8 или 12 Гб ОЗУ, встроенной памяти 128 или 256 Гб. Фоточасть Find X5 включает в себя тот же набор камер и NPU-чип MariSilicon X. Емкость АКБ – 4800 мАч, быстрая зарядка: 80 Вт по проводу, 30 Вт AirVOOC. Защиты от влаги не предусмотрено (только IP54). Цены Find X5 составят 3999 / 4399 / 4799 юаней за версии 8+128 / 12+128 / 12+256 Гб, соответственно.
Младшая модель, Find X5 Lite, представляет собой смартфон с 6,43-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления до 90 Гц и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, чипсетом MediaTek Dimensity 900, 8 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, строенной камерой в конфигурации 64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро (без упоминаний Hasselblad), 32 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен под экраном.
© Антон Печеровый,
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