Анонсы: iPad Air 2022 – теперь с чипсетом Apple M1

09.03.2022, MForum.ru

Второй новинкой от Apple стал iPad Air 2022. Внешне iPad Air 2022 мало отличается от модели 2020 года, разве что серебристый цвет сменился на «звёздный свет». Основное новшество – чипсет Apple M1, что добавило устройству поддержку сетей 5G и рост производительности на 60% (относительно iPad Air 2020)

Также отметим рост разрешения фронтальной камеры до 12 Мп. Угол ее обзора составляет 122 градуса, поддерживается запись видео 4К. Еще одна интересная функция – плавное отслеживание людей в кадре во время онлайн-конференций. Тыловая камера также 12 Мп. Диагональ экрана iPad Air 2022 – 10,9 дюйма, разрешение 2360х1640 точек. Объем встроенной памяти – 64 или 256 Гб. Защита от влаги не заявлена. Цена версии «только Wi-Fi» составит $599 (64 Гб) и $749 (256 Гб). Аналогичные варианты с поддержкой сетей 5G оценены в $749 и $899. Начало продаж – 18 марта.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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