Анонсы: iPad Air 2022 – теперь с чипсетом Apple M1

MForum.ru

Анонсы: iPad Air 2022 – теперь с чипсетом Apple M1

09.03.2022, MForum.ru

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Второй новинкой от Apple стал iPad Air 2022. Внешне iPad Air 2022 мало отличается от модели 2020 года, разве что серебристый цвет сменился на «звёздный свет». Основное новшество – чипсет Apple M1, что добавило устройству поддержку сетей 5G и рост производительности на 60% (относительно iPad Air 2020)

Анонсы: iPad Air 2022 – теперь с чипсетом Apple M1

Также отметим рост разрешения фронтальной камеры до 12 Мп. Угол ее обзора составляет 122 градуса, поддерживается запись видео 4К. Еще одна интересная функция – плавное отслеживание людей в кадре во время онлайн-конференций. Тыловая камера также 12 Мп. Диагональ экрана iPad Air 2022 – 10,9 дюйма, разрешение 2360х1640 точек. Объем встроенной памяти – 64 или 256 Гб. Защита от влаги не заявлена. Цена версии «только Wi-Fi» составит $599 (64 Гб) и $749 (256 Гб). Аналогичные варианты с поддержкой сетей 5G оценены в $749 и $899. Начало продаж – 18 марта.

Анонсы: iPad Air 2022 – теперь с чипсетом Apple M1

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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