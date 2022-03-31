Облачные сервисы: МегаФон наращивает мощность облачного сервиса

31.03.2022, MForum.ru

МегаФон сообщает о закупке дополнительного оборудования, что позволит оператору существенно нарастить мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора.

«На российском рынке облачных услуг наблюдается два тренда. Во-первых, спрос на такие технологии вырос в 10 раз. Во-вторых, появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. В результате у провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей», - говорит Алексей Извеков, руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений МегаФона.

Как подсчитали в МегаФон, закупленные сервера позволят компании в 7 раз нарастить объем свободных ресурсов платформы "МегаФон Облако", сдаваемой в аренду корпоративным клиентам. Компания готова также обеспечивать бесшовную миграцию данных новых пользователей, без возникновения сбоев в бизнес-процессах. Важно, что МегаФон при этом сохраняет цены на услуги на прежнем уровне.

Платформа "МегаФон Облако" была запущена в марте 2020 года. Она объединяет ресурсы 4-х ЦОД уровня Tier III Certification of Operational Sustainability, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры аттестованы в соответствии с ФЗ-152 и по требованиям ИБ к гос. информационным системам, что позволяет использовать платформу не только коммерческим, но и госзаказчикам.

МегаФон предпринимает правильные и своевременные действия. Сейчас не очень ясно когда у оператора вновь появится возможность для закупки качественных серверов и СХД. Между тем, рост спроса на хранение и обработку данных никто не отменял, и подобные ресурсы вскоре, вероятно, могут стать дефицитными. Таким образом оператор закладывает основу под дальнейший рост потока доходов от данного направления бизнеса.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон облачные сервисы платформы ЦОД