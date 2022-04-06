Компоненты: Чипсеты Snapdragon 7 будут использовать ядра Cortex A710 и A510

MForum.ru
06.04.2022,
Известный типстер на Weibo, Digital Chat Station, раскрыл ключевые характеристики грядущей SoC серии Snapdragon 7. Источник сообщает о том, что процессорная часть нового чипсета будет сочетать 4 ядра Cortex-A710 и 4 ядра Cortex-A510. За графику будет отвечать GPU Adreno 662.
Таким образом, это всего лишь на шаг назад относительно Snapdragon 8 Gen 1, в котором одно из ядер Cortex-A710 заменено на сверхмощное ядро Cortex-X2. В соответствии с обновленным соглашением об именах чипов Qualcomm, возможное коммерческое название нового чипсета Snapdragon 7 Gen 1. Информации о том, кто будет выпускать чип, пока нет. Он может быть основан как на 4-нм техпроцессе Samsung, так и на 5-нм TSMC.
© Антон Печеровый,
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