Компоненты: Чипсеты Snapdragon 7 будут использовать ядра Cortex A710 и A510

06.04.2022, MForum.ru

Известный типстер на Weibo, Digital Chat Station, раскрыл ключевые характеристики грядущей SoC серии Snapdragon 7. Источник сообщает о том, что процессорная часть нового чипсета будет сочетать 4 ядра Cortex-A710 и 4 ядра Cortex-A510. За графику будет отвечать GPU Adreno 662.

Таким образом, это всего лишь на шаг назад относительно Snapdragon 8 Gen 1, в котором одно из ядер Cortex-A710 заменено на сверхмощное ядро Cortex-X2. В соответствии с обновленным соглашением об именах чипов Qualcomm, возможное коммерческое название нового чипсета Snapdragon 7 Gen 1. Информации о том, кто будет выпускать чип, пока нет. Он может быть основан как на 4-нм техпроцессе Samsung, так и на 5-нм TSMC.