Анонсы: Bkav Bphone A85 – смартфон из Вьетнама

MForum.ru
19.07.2022,
Во Вьетнаме состоялся анонс смартфона Bkav Bphone A85. Для компании Bkav основным бизнесом является разработка антивирусного программного обеспечения, а смартфоны – попутным направлением. Однако, это не мешает выпускать весьма интересные устройства.
В активе Bkav Bphone A85 присутствуют 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 810, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера с 64 Мп сенсором (вспомогательные 2 и 5 Мп), сдвоенная фронтальная камера 16+2 Мп, а также АКБ емкостью 4200 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. ОС – Android 11 с фирменной оболочкой BOS 9.1. Цена новинки составляет порядка $400.
© Антон Печеровый,
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