Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы

12.10.2022, MForum.ru

Motorola Moto G72 появился в Индии 3 октября, теперь пришло время для европейского тура. Новинка уже в ближайшее время будет доступна в некоторых странах Старого континента по рекомендованной производителем розничной цене порядка 260 евро (точная цена зависит от страны, например, в Германии она составляет 280 евро).

Motorola Moto G72 оснащен 6,6-дюймовым P-OLED дисплеем разрешением FHD+ с соотношением сторон 20:9 и поддержкой 10-битного цвета и HDR10+. Частота обновления экрана – до 120 Гц. Также новинка оснащена двумя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и сохранила 3,5 мм аудиоразъем.

Аппаратная платформа Motorola Moto G72 включает в себя чипсет Helio G99 (2 ядра Cortex-A76 (2,2 ГГц) и 6 ядер A55 (2,0 ГГц), а также графический процессор Mali-G57 MC, технология 6 нм), 6/8 Гб ОЗУ LPDDR4X и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.

Конфигурация основной камеры Motorola Moto G72 включает в себя 108 Мп основной сенсор, 8 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой, а также 2 Мп камеру для макросъемки. Запись видео – 1080p при 60 кадрах в секунду.

На передней панели находится 16-мегапиксельная селфи-камера (f / 2,45, 1,0 мкм), она может снимать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. Также отметим встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Поддержка NFC присутствует.

За автономность новинки отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Купить новинку можно в трех цветах - «Серый метеорит», «Белый минерал» и «Полярный синий».