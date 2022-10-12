Облачные сервисы: beeline cloud cоздала комплексную инфраструктуру для компании CMWP

MForum.ru
12.10.2022,
Вымпелком в лице подразделения билайн бизнес создал для компании CMWP новую IT-инфраструктуру. Для этого были задействованы собственные мощности beeline cloud. Была проведена миграция данных, с учетом приоритизации - прежде всего развернуты 1С, почта и каталоги, а затем сервисы, отвечающие за VDI, файловые хранилища и так далее.
Специалисты beeline cloud настроили ежедневное резервное копирование всех виртуальных машин CMWP. За два месяца была проведена миграция данных из зарубежной инфраструктуры - почтовый архив (~5 Тб), массив файлов (~14 Тб), базы данных (>250 Гб).
Как сообщает ВымпелКом, переход сотрудников CMWP на локальные сервисы прошел с минимальным стрессом: в работе для них почти ничего не изменилось, а на период миграции была развернута инфраструктура виртуальных рабочих столов. Билайн бизнес сохранил возможность предоставлять клиентам CMWP корпоративные сервисы “под ключ”, включая решения на базе ПО от зарубежных вендоров.
Весной 2022 компания Commonwealth Partnership (CMWP) вышла из состава международной Cushman & Wakefield Inc., что повлекло за собой необходимость срочного переноса IT-инфраструктуры и поиск альтернативы для привычных решений.
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теги: телеком билайн бизнес Вымпелком услуги
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