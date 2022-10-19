Анонсы: iPad 10 представлен официально

19.10.2022, MForum.ru

Apple официально представила iPad 10. Новинка получила обновленный дизайн с симметричными рамками вокруг дисплея, за счет чего его диагональ выросла до 10,9 дюйма (у прошлого поколения 10,2 дюйма), при разрешении 2360 x 1640 точек.

Дактилоскопический сенсор Touch ID теперь находится на боковом торце устройства. Нельзя не отметить и яркую цветовую гамму новинки, включающую белый, желтый, синий, розовый варианты. В части «железа» речь идет о чипе A14 Bionic (в прошлом поколении использовался А13).

Фоточасть представлена двумя 12 Мп камерами. Угол обзора фронтальной камеры – до 122 градусов, причем она размещена теперь над длинной стороной дисплея. Тыловая камера поддерживает съемку 4К-видео с частотой следования кадров до 60, а также слоу-мо 1080p при 240 fps.

За автономность отвечает АКБ 28,6 Вт*ч с быстрой зарядкой 20 Вт через USB Type C. Также присутствует поддержка NFC, стереодинамики, два микрофона и опциональная поддержка сетей 5G. iPad 10 поддерживает новую клавиатуру Magic Keyboard Folio, а также цифровое перо Apple Pencil первого поколения.

Цена iPad 10 составит $449 за 64 Гб вариант «только Wi-Fi» и $599 за версию с поддержкой сетей 5G. Варианты с 256 Гб памяти обойдутся в $599 / $749, соответственно. Начало продаж – 26 октября. Одновременно цена iPad прошлого поколения снизится до $329.