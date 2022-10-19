Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально

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Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально

19.10.2022, MForum.ru

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Компания Apple обновила планшетные компьютеры серии iPad Pro. Основной фокус сделан на повышении производительности за счет использования чипа Apple М2, обеспечивающего до 15% прироста вычислительной мощности процессора и до 35% прироста в части работы с графикой.

Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально

Кроме того в активе iPad Pro 11 и 12.9 (2022) появилась поддержка Wi-Fi 6E и возможность записи видео формата ProRes. Данный кодек позволяет записывать видео без потерь при сжатии, что актуально для дальнейшего редактирования. В остальном новинки близки к аналогичным планшетам текущего поколения, в том числе и в части камер. Тыловая камера представляет собой набор из 12 Мп основного сенсора, 10 Мп сенсора с широкоугольной оптикой и LiDAR-сенсора. Фронтальная камера – 12 Мп.

Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально

Отличия между iPad Pro 11 и 12.9 (2022) заключаются в экранах и АКБ. Модель iPad Pro 11 оснащена 11-дюймовым дисплеем разрешением 2388 x 1688 точек, тогда как iPad Pro 12.9 получил 12,9-дюймовый дисплей разрешением 2732 х 2048 точек. Параметры АКБ составляют 28,65 и 40,88 Вт*ч, соответственно. Для подключения зарядного устройства используется разъем USB Type C, мощность быстрой зарядки – 20 Вт. Цены начинаются от $799 / $1099 за Wi-Fi версии устройств.

Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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