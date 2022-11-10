Фиксированный доступ: МТС расширил гигабитную фиксированную сеть в Москве за счет новостроек

10.11.2022, MForum.ru

МТС сообщил о расширении фиксированной сети в Москве с доступом в интернет на скорости до 1 Гбит/c. Соответствующие каналы связи проложены в 250 новых многоквартирных домах.

Расширение сети МТС проходило во всех районах Москвы. Интернет стал доступен в отдельных высотных домах в Некрасовке, Гольяново, Черемушках, Марьиной Роще, Измайлово, Раменках, Хамовниках, Перово, Куркино и в других районах столицы. К сети подключены квартиры в жилых комплексах, в том числе «Крылья», «Зеленоград Сити», «Ривер Скай», «Андерсен», «Вест Гарден», «Гринада», «Некрасовка Парк», «Кленовые аллеи», «Баланс», «Хорошевский», Kazakov Grand Loft, «Зиларт», «Вестердам», «Шаболовский», Twice, «Акватория», «Эталон Сити», клубный дом Carre Blanc.

С начала 2022 года доступ к высокоскоростному фиксированному интернету МТС получили около 50 тысяч семей во всех районах Москвы. Это создает хорошую основу для развертывания систем "умного дома".

«Высокоскоростное домашнее соединение – новый стандарт жизни, позволяющий одновременно выходить в Сеть с большего количества устройств, за секунды скачивать «тяжелый» контент, смотреть онлайн-фильмы в высоком качестве даже в вечернее время и решать любые другие задачи. Для жителей 96% домов столицы этот стандарт уже доступен. Мы расширяем сеть, чтобы они могли комфортно пользоваться цифровыми технологиями, в том числе и продуктами экосистемы МТС – от охранной сигнализации до современного онлайн-кинотеатра по доступным ценам», – отмечает директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.

пресс-релиз МТС

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