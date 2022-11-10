Фиксированный доступ: МТС расширил гигабитную фиксированную сеть в Москве за счет новостроек

MForum.ru
10.11.2022,
МТС сообщил о расширении фиксированной сети в Москве с доступом в интернет на скорости до 1 Гбит/c. Соответствующие каналы связи проложены в 250 новых многоквартирных домах.
Расширение сети МТС проходило во всех районах Москвы. Интернет стал доступен в отдельных высотных домах в Некрасовке, Гольяново, Черемушках, Марьиной Роще, Измайлово, Раменках, Хамовниках, Перово, Куркино и в других районах столицы. К сети подключены квартиры в жилых комплексах, в том числе «Крылья», «Зеленоград Сити», «Ривер Скай», «Андерсен», «Вест Гарден», «Гринада», «Некрасовка Парк», «Кленовые аллеи», «Баланс», «Хорошевский», Kazakov Grand Loft, «Зиларт», «Вестердам», «Шаболовский», Twice, «Акватория», «Эталон Сити», клубный дом Carre Blanc.
С начала 2022 года доступ к высокоскоростному фиксированному интернету МТС получили около 50 тысяч семей во всех районах Москвы. Это создает хорошую основу для развертывания систем "умного дома".
«Высокоскоростное домашнее соединение – новый стандарт жизни, позволяющий одновременно выходить в Сеть с большего количества устройств, за секунды скачивать «тяжелый» контент, смотреть онлайн-фильмы в высоком качестве даже в вечернее время и решать любые другие задачи. Для жителей 96% домов столицы этот стандарт уже доступен. Мы расширяем сеть, чтобы они могли комфортно пользоваться цифровыми технологиями, в том числе и продуктами экосистемы МТС – от охранной сигнализации до современного онлайн-кинотеатра по доступным ценам», – отмечает директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком МТС фиксированный интернет фиксированный ШПД фиксированный доступ гигабитный интернет
Публикации по теме:
16.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС расширяет фиксированный доступ в Новосибирске / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 2) / MForum.ru
27.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС сообщает о стройке фиксированной сети ШПД в микрорайонах Бердска, Новосибирская область / MForum.ru
10.12. [Новости компаний] Фиксированный доступ: МТС ускорила домашний интернет в Барнауле / MForum.ru
26.11. [Новости компаний] Фиксированный доступ: ВымпелКом начал подключать к домашнему интернету абонентов в Новороссийске / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Стали известны характеристики Redmi 11A / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Подробности о Realme 10 Pro раскрыты China Telecom / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10, получивший Helio G99 и 6.4" 90 Гц AMOLED-дисплей / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Смартфоны Honor 80 получат 160 Мп камеру / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 5G 2023 засветился на официальном сайте / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Redmi A11 замечен в TENAA / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) появился в России / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru
03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+ / MForum.ru