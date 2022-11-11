Частоты. Регулирование: Частоты 700 МГц все же станут доступны для операторов сотовой связи

11.11.2022, MForum.ru

По информации ТАСС, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что идет "проработка вопроса освобождения частот" с телевещателями.

Есть ли здесь принципиальная новизна?

Тема уже не раз обсуждалась ранее, дошло даже до формального выделения этих частот операторам. Но вещатели стояли насмерть, ощущая за собой поддержку всех, для кого "башни противобаллистической защиты" важнее, чем какие-то там телеком-сети. Ссылались на то, что и сейчас ведут вещание в этом диапазоне в ряде регионов.

Когда можно ожидать распределения частот?

Доказательно говорить об этом невозможно. Но можно с высокой вероятностью утверждать, что пока не будет готово российское оборудование LTE или 5G, соответствующее разрешение дано не будет. То есть, скорее всего, можно надеяться на то, что в самом оптимистичном сценарии, частоты 700 МГц станут доступны для российских операторов не ранее 2023, а скорее - 2024 года.

Надеюсь, что это все же произойдет, а регулятор не обременит разрешение на 700 МГц каким-то серьезными гандикапами, которые затруднят или сильно удорожат его использование для операторов сотовой связи.

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теги: 700МГц частоты регулирование Минцифры