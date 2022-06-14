Регулирование: Частоты 700 МГц вновь останутся недоступными для сотовой связи

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Регулирование: Частоты 700 МГц вновь останутся недоступными для сотовой связи

14.06.2022, MForum.ru

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Минцифры разрешит использование частот 175-230 МГц и 470-790 МГц ТВ-вещателям еще на год, соответствующее решение 27 июня вероятно примет ГКРЧ. Об этом сообщает КоммерсантЪ. Ранее ожидалось, что частоты будут задействованы российскими телеком-операторами для того, чтобы организовать с их использованием обширного покрытия 5G и 4G/LTE.

Частоты 700 МГц вновь останутся недоступными для сотовой связи, изображение №1 Курьезно, что в России частоты 720-750 МГц и 761-791 МГц как бы выделены операторам сотовой связи еще в 2011 году. Но не зря у нас так популярен мультфильм «Каникулы в Простоквашино». Частоты «выделены», «только я вам их не дам». И вообще, что вы ноете, мы же вам выдели частоты, успокойтесь. А что нельзя их использовать… так аналоговому ТВ частоты всяко нужнее, чем ваших котиков по телефонам пересылать.

Совсем недавно вопрос с частотами был бы острым. Развивать сети на территориях с низкой плотностью населения, например, вдоль автодорог с использованием частот 700 МГц было бы в разы дешевле чем сейчас. Но сейчас задача расширения покрытия LTE на время потеряла актуальность. Отсюда и отсутствие бурной реакции на очередное затягивание передачи частот операторам.

А сейчас «повесточка» другая. После отказа крупнейших мировых вендоров поставлять в Россию телеком-оборудование для сетей сотовой связи, операторы оказались в положении «ждунов». Им предстоит дождаться того счастливого момента, когда российская промышленность родит (если сумеет) отечественные решения 4G/LTE и 5G. Роды будут сложными и могут затянуться, особенно с учетом санкций — первичных и вторичных и слабо развитой отечественной микроэлектронной промышленности. На таком фоне проблема с все еще недоступными частотами 700 МГц уже не кажется столь уж болезненной.

Возможные альтернативы, например, возобновление поставок импортного оборудования для сотовой связи пока что представляются менее реальными, чем даже собственные российские разработки. Многие связывали надежду с тем, что нам поможет «братский Китай», но пока что «братья» с такой поддержкой не спешат даже на словах.

По хорошему, частоты 700 МГц, конечно, стоило бы операторам передать. Это, как минимум, стимулировало бы разработки отечественного оборудования под данный частотный диапазон. Но, похоже, мы этого на этот раз вновь не дождемся. Возможно, что в сложившихся условиях, регуляторы считают «священной коровой» даже устаревшую аналоговую часть ТВ.

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теги: телеком частоты регулирование пятое поколение 700МГц

© Алексей Бойко, MForum.ru

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