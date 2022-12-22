Регулирование: На разработку собственных решений 5G+/6G нет денег?

22.12.2022, MForum.ru

Ответ на этот вопрос пока что однозначно не дан. Сколтех и НИИР хотели бы истратить на эти цели до 23 млрд рублей в период с 2023 по 2030 год, а Минцифры и Минфин пока что только "прорабатывают вопрос бюджетного софинансирования" поднаправления "Разработка критических технологий создания оборудования для сетей связи 5G Advanced / 6G#.

Возможно чиновников убедит в необходимости господдержки тот факт, что "есть договоренность создать центр совместно с китайскими коллегами". Можно предположить, что если так и будет сделано, то часть средств, весьма вероятно, предоставит Китай. Всего для получения господдержки НИИР и Сколтех должны изыскать 11,5 млрд рублей. Об этом рассказывает сегодня КоммерсантЪ.

Перспективные исследования в области 5G+/6G вести в России необходимо, хотя мне и не нравится то, что разработками еще на ранней стадии, наша страна собирается делиться с Китаем. Кроме того, позиция российских регуляторов даже в отношении 5G остается на редкость невнятной - частоты в диапазоне FR1 не распределены, не расчищены, соответствующие планы не анонсированы, лицензии на запуск сетей 5G на уже имеющемся зарубежном оборудовании не выдаются, не разрешен рефарминг под 5G полос LTE. В этих условиях в целом возникает вопрос о перспективах дальнейшего прогресса российского телекома. И пока что эти перспективы выглядят уныло.

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теги: разработки регулирование финансирование шестое поколение