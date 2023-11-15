Шестое поколение: Nokia ставит SoC в основу стратегии 6G

MForum.ru

Шестое поколение: Nokia ставит SoC в основу стратегии 6G

15.11.2023, MForum.ru

Руководитель отдела разработки SoC (систем на чипе) Nokia Mobile Networks, Вейо Контас (Veijo Kontas) уверен, что компании удалось занять высокие позиции на глобальном рынке за счет того, что ей удалось стать высококонкурентной на рынке оборудования для обработки базового диапазона и радио для систем сотовой связи, а также проведенной реструктуризации. Его мнения приводит публикация Mobile World Live.

 

 

Контас заявил, что хотя отдел разработки SoC пока что сосредоточен на 5G и 5G Advanced, технологиях, которые сами по себе предъявляют очень высокие требования к полупроводниковым интегральным схемам, сейчас уже можно начинать размышлять над SoC для систем 6G.

По первым прикидкам ясно, что 6G потребует серьезных изменений SoC, связанных с намного большей пропускной способностью и более высокими скоростями передачи данных "в целом, и для каждого пользователя".

Задержка распространения сигнала остается ключевой проблемой, что означает, что оборудование для обработки данных должно быть очень близко к точкам формирования этих данных.

Ранние работы в области 6G, по мнению Вейо Контаса, окупаются, поскольку требования, связанные с внедрением в состав решений систем на базе ИИ и ML (машинного обучения) быстро выходят на передний план. По его словам, ИИ изучит, как ведут себя операторы и позволит получить больше на имеющихся ресурсах с помощью обновленных алгоритмов, что дает преимущества на всех уровнях радиостека.

По его мнению, следует извлечь уроки из индустрии мобильных телефонов, в частности, помнить о необходимости обеспечения высокого уровня безопасности, что особенно актуально при переходе к открытой инфраструктуре и бурному росту индустрии IoT.

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Итак, ключевые моменты, о которых следует помнить, разрабатывая 6G: быстродействующие чипы, ИИ/ML, проблемы безопасности из-за open RAN и IoT. Все это заставляет раз за разом задумываться о кремниевой фотонике применительно к 6G и необходимости надежной защиты сетей.

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теги: Nokia Mobile Networks шестое поколение

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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