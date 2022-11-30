NTC: Смартфоны Bullitt станут первыми аппаратами этого типа для двусторонней спутниковой связи?

MForum.ru

NTC: Смартфоны Bullitt станут первыми аппаратами этого типа для двусторонней спутниковой связи?

30.11.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Bullitt Group, специализирующаяся на защищенных телефонах, заявила, что готова сотрудничать с производителями потребительских мобильных телефонов с тем, чтобы распространить свою технологию двусторонней спутниковой связи. Также заключено партнерство с тайваньским производителем чипов MediaTek, который сможет производить чипы для спутниково-сотовых смартфонов.

 

 

Компания разрабатывает собственный смартфон, который должен будет стать своего рода демонстрационной платформой.

Bullitt Group отмечает, что такое устройство будет полезнее, чем ранее анонсированные возможности односторонней аварийной связи, с чем не поспоришь. Смартфон Bullitt может переходить в режим спутниковой связи всякий раз, когда оказываются недоступны другие варианты подключения типа сотовых или Wi-Fi подключений - актуально, особенно, например, в условиях отключения электроэнергии.

Обмен сообщениями можно осуществлять через специальное приложение на телефоне. Обещаются цены, "доступные почти всем". При этом традиционные системы связи, использующие спутники, в компании называют "непомерно дорогими".

В компании уверены, что спутниково-сотовые телефоны ждет гигантский рыночный спрос, даже если ориентироваться только на людей, которые часто оказываются вне пределов покрытия сетей мобильной связи.

В компании трезво оценивают свои возможности, поэтому собираются работать прежде всего с узкими сегментами рынка, а не со всем потребительским рынком. Именно поэтому компания приглашает к партнерству участников рынка, которые традиционно занимаются производством массовых смартфонов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: спутниково-сотовая связь NTC

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

30.10. [Новости компаний] Спутниково-сотовая связь | NTC / MForum.ru

07.01. [Краткие новости] Словарные статьи, начинающиеся на букву С (кир.) / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 13:21 ABloud Тема: ГПБ Мобайл (13.12.2021)
[Тарифы. Газпромбанк Мобайл] Безлимитный интернет возвращается на рынок с тарифом от Газпромбанк Мобайл Москва, 28 ноября 2022 года, пресс-релиз ГПБ Мобайл через MForum.ru — Мобильный оператор ГПБ ...
Вчера 08:13 ABloud Тема: Красноярский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Красноярский край. МегаФон] МегаФон разогнал 4G в «золотой столице» Красноярского края 30 ноября 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Оператор построил сеть LTE в ...
Вчера 08:10 ABloud Тема: Кадры телекома и IT (14.12.2007) (Страницы: 1 2 3)
[Кадры. МТС. Томская область] Директором МТС в Томской области назначен Антон Гриднев 30 ноября 2022 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. Томск, РФ – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ведущая российская ...
29.11.2022 13:21 ABloud Тема: Московская область (23.08.2014)
[Развитие сетей. Федеральные трассы. Московская область] МТС улучшила связь на федеральных трассах Московского региона 29 ноября 2022 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» ...
29.11.2022 11:39 ABloud Тема: Операторская аналитика паттернов поведения (03.11.2021)
[Операторская аналитика. ВымпелКом] Какие финансовые продукты оказались востребованными в 2022 году 29 ноября 2022 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru – специалисты билайн бизнес с ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

30.11. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze NXT – бюджетный китайский смартфон под индийским брендом / MForum.ru

30.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord CE 3 засветился на рендерах / MForum.ru

28.11. [Новинки] Слухи: Стали известны подробности о смартфоне Tecno Phantom X2 / MForum.ru

24.11. [Новинки] Анонсы: Honor 80 SE представлен официально / MForum.ru

24.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic Vs представлен официально / MForum.ru

23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 и X90 Pro на MediaTek Dimensity 9200 представлены официально / MForum.ru

23.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X90 Pro+ на Snapdragon 8 Gen 2 представлен официально / MForum.ru

22.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о камере и экрана Vivo X90 Pro+ / MForum.ru

21.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V21s 5G представлен официально / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A14 5G на Dimensity 700 замечен в Geekbench / MForum.ru

18.11. [Новинки] Анонсы: Realme 10 Pro базируется на Qualcomm Snapdragon 695 / MForum.ru

18.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme 10 Pro+ на чипсете MediaTek Dimensity 1080 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: OnePlus Pad выйдет на рынок в 2023 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Tab Extreme – планшет на MediaTek Dimensity 9000 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: OPPO A1 Pro представлен официально / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP21 появится в продаже 24 ноября / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: LeEco Y1 Pro+ оценен в $70 / MForum.ru

16.11. [Новинки] Слухи: Vimoq – новый бренд от Transsion / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T100 появились в России по привлекательной цене / MForum.ru

14.11. [Новинки] Слухи: Honor 80 представят 23 ноября / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: