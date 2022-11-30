NTC: Смартфоны Bullitt станут первыми аппаратами этого типа для двусторонней спутниковой связи?

MForum.ru
30.11.2022,
Компания Bullitt Group, специализирующаяся на защищенных телефонах, заявила, что готова сотрудничать с производителями потребительских мобильных телефонов с тем, чтобы распространить свою технологию двусторонней спутниковой связи. Также заключено партнерство с тайваньским производителем чипов MediaTek, который сможет производить чипы для спутниково-сотовых смартфонов.
Компания разрабатывает собственный смартфон, который должен будет стать своего рода демонстрационной платформой.
Bullitt Group отмечает, что такое устройство будет полезнее, чем ранее анонсированные возможности односторонней аварийной связи, с чем не поспоришь. Смартфон Bullitt может переходить в режим спутниковой связи всякий раз, когда оказываются недоступны другие варианты подключения типа сотовых или Wi-Fi подключений - актуально, особенно, например, в условиях отключения электроэнергии.
Обмен сообщениями можно осуществлять через специальное приложение на телефоне. Обещаются цены, "доступные почти всем". При этом традиционные системы связи, использующие спутники, в компании называют "непомерно дорогими".
В компании уверены, что спутниково-сотовые телефоны ждет гигантский рыночный спрос, даже если ориентироваться только на людей, которые часто оказываются вне пределов покрытия сетей мобильной связи.
В компании трезво оценивают свои возможности, поэтому собираются работать прежде всего с узкими сегментами рынка, а не со всем потребительским рынком. Именно поэтому компания приглашает к партнерству участников рынка, которые традиционно занимаются производством массовых смартфонов.
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теги: спутниково-сотовая связь NTC
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