Телематика: МТС отмечает рост спроса на отечественные сервисы управления автопарками в Санкт-Петербурге и области

MForum.ru
15.12.2022,
На фоне ухода некоторых зарубежных участников российского рынка транспортной телематики, крупный и средний бизнес Санкт-Петербурга и Ленинградской области начал больше интересоваться отечественными системами. По оценкам МТС, спрос на российские аналоги у компаний в Санкт-Петербурге и Ленобласти вырос в 2022 году на 10% год к году.
По данным МТС, активнее других интересуются соответствующими решениями продуктовые сети, на них пришлось более 60% новых подключений к сервисам МТС. Телематика позволяет ритейлерам в онлайн-режиме отслеживать координаты автомобиля на любом участке маршрута, что позволяет планировать время доставки грузов.
20% портфеля заказов пришлась на клининговые службы и компании по доставке еды.
Компании из сферы услуг стремятся исключить простои автомобилей, предотвратить их использование в неслужебных целях.
Существенно вырос интерес со стороны медицинских организаций, которые также озабочены расходами на собственный автотранспорт. МТС отмечает двукратный рост новых подключений.
«С помощью телематических устройств компании отслеживают передвижения транспорта, определяют неаккуратных водителей, автоматизируют загрузку автопарка и контролируют расход топлива. Что касается последнего, то в 2022 году корпоративные клиенты МТС, в частности, компании по доставке еды, клининговые сервисы, такси и другие сервисные службы уже через месяц после установки системы контроля смогли на 15-20% сократить затраты на ГСМ. В текущих условиях это решение может стать спасательным кругом для бизнеса за счет снижения его затрат и высвобождения ресурсов для дальнейшего развития», – отмечает директор по работе с бизнес-рынком МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Артур Сизов.
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теги: МТС B2B управление автопарком контроль автопарка fleet management
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