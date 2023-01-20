Слияния и поглощения: Операторов сотовой связи на Тайване станет на два меньше

MForum.ru
20.01.2023,
Тайваньский рынок долго отличало большое количество операторов сотовой связи, что приводило к их слишком значительной конкурентной борьбе. Сейчас, похоже, произойдет сразу два слияния, что сократит отрыв лидера рынка от его конкурентов по размеру абонентской базы.
Тайваньский регулятор одобрил слияния операторов - Taiwan Mobile и Taiwan Star Telecom, а также Far EastTone и Asia Pacific Telecom (APT).
До конца июня Taiwan Mobile и Far EasTone должны будут сдать часть частот регулятору, либо обменяться частотными активами с конкурентами, чтобы ни у кого не было излишков в тех или иных диапазонах.
Образовавшиеся после слияния операторы по решению регулятора NCC должны будут нарастить охват населения до 99% для сети LTE и до 98% для сети 5G. Такие показатели должны быть достигнуты к 2027 году. FarEasTone достигла охвата 5G в 30% по итогам 2022 года и планирует нарастить этот показатель до 40% до конца 2023 года.
Для завершения слияния потребуется еще одобрения Комиссии по справедливой торговле, тайванского аналога ФАС.
По оценкам GSMA Intelligence у Taiwan Mobile и Taiwan Star объединенная база абонентов будет насчитывать порядка 10 млн, а у Far EasTone и APT - 9,1 млн. Лидер рынка Chunghwa Telecom завершил 2022 год с 11 млн абонентов.
по материалам: mobileworldlive.com
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теги: Тайвань регулирование слияния и поглощения
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