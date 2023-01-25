Рефарминг частот: МегаФон улучшил качество мобильного интернета в Санкт-Петербурге за счет рефарминга части диапазона 900 МГц

25.01.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о завершении модернизации телеком-инфраструктуры в Санкт-Петербурге - оператор в 1.5 раза расширил используемую под передачу данных полосу частот в диапазоне 900 МГц. Это позволило улучшить как емкость и пропускную способность сети. По данным оператора, доступные абонентам скорости выросли на 20%.

Рефарминг диапазона 900 МГц затронул более чем на 1200 объектов связи МегаФон в Санкт-Петербурге и улучшил покрытие сети 4G/LTE, в том числе, в помещениях.

«Девятисотый диапазон отличается «дальнобойным» сигналом, он хорошо проникает внутрь труднодоступных помещений, с точки зрения сети. Расширение полосы в этом диапазоне выводит качество связи на более высокий уровень. Теперь более 5 миллионов человек в Санкт-Петербурге могут с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами компании. Аналитики отметили, что 4G-трафик в нашей сети вырос на 15% на первой неделе после завершения работ в этом частотном диапазоне», – комментирует Владимир Бакалов, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

По данным оператора, в Санкт-Петербурге в 2022 году потребление интернет-трафика в январе 2023 года выросло на 22% год к году. В 2022 году МегаФон провел апгрейд более 50% городской инфраструктуры, улучшения коснулись более 1500 телеком-объектов.

пресс-релиз Мегафон

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теги: МегаФон развитие сетей 900МГц Санкт-Петербург