Микроэлектроника: Миниатюрные STW-резонаторы разработали в ОНИИП

06.03.2023, MForum.ru

В ОНИИП (Омский НИИ приборостроения, Росэлектроника - Ростех) разработали миниатюрные резонаторы на поверхностных поперечных волнах (surface transverse waves – STW).

Разработчик заявляет, что их отличает улучшенная температурная стабильность и расширенный диапазон частот (до 1000 МГц), а генераторы на их основе показывают более высокую добротность, низкие шумы и меньшую потребляемую мощность, чем кварцевые.

Предназначены STW-резонаторы для использования в опорных генераторах радиоприемных устройств для повышение качества связи. Генераторы на основе STW-резонаторов также широко используются в высокоточных системах навигации, беспроводных дистанционных датчиках, в том числе для химического и биологического анализа.

Выпускаются в герметичных корпусах 3 х 3 х 1,1 мм из пьезоматериала с высокой термостабильностью. За счет этого, диапазон рабочих температур: от -60 до +85С.

Это инициативная разработка предприятия. В случае спроса, в ОНИИП готовы нарастить производство STW-резонаторов, а также генераторов на их основе.

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теги: микроэлектроника ОНИИП резонаторы

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