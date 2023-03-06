Вычислительная техника: Аквариус выпустил первые сервера линейки MEC

MForum.ru

Вычислительная техника: Аквариус выпустил первые сервера линейки MEC

06.03.2023, MForum.ru

Это две первые модели новой линейки MEC - Аquarius T50 D202FW и Аquarius T50 D204CF.

Xeon Scalable 2-го поколения с памятью на базе DDR4, в том числе для использования в облачных решениях. Как сообщает Аквариус, они позволяют реализовать применяемую в телекоме архитектуру периферийных вычислений для мультисервисного доступа (Multi-Access Edge Computing, MEC). Эта архитектура основана на развертывании серверов на границах сетей и необходима для первичной обработки данных и их последующей передачи в ЦОД.

На фото - сервера Т50 D202FW. Фото - производителя. 

 

Серверы оснащены системой встроенного микропрограммного обеспечения удаленного управления «Командир».

Подробнее - на сайте компании:

👉 Аquarius T50 D202FW

👉 Аquarius T50 D204CF

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теги: микроэлектроника ОНИИП резонаторы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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