Вычислительная техника: Аквариус выпустил первые сервера линейки MEC

06.03.2023, MForum.ru

Это две первые модели новой линейки MEC - Аquarius T50 D202FW и Аquarius T50 D204CF.

Xeon Scalable 2-го поколения с памятью на базе DDR4, в том числе для использования в облачных решениях. Как сообщает Аквариус, они позволяют реализовать применяемую в телекоме архитектуру периферийных вычислений для мультисервисного доступа (Multi-Access Edge Computing, MEC). Эта архитектура основана на развертывании серверов на границах сетей и необходима для первичной обработки данных и их последующей передачи в ЦОД.

На фото - сервера Т50 D202FW. Фото - производителя.

Серверы оснащены системой встроенного микропрограммного обеспечения удаленного управления «Командир».

Подробнее - на сайте компании:

👉 Аquarius T50 D202FW

👉 Аquarius T50 D204CF

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника ОНИИП резонаторы

--